Nechtěl být jen střídajícím žolíkem, tak vzal za vděk Libercem. Do Slavie se ale vrátím, říká Souček

před 55 minutami

Po příchodu ze Slavie stihl Tomáš Souček v Liberci jen dva tréninky. V zápase proti Zlínu však přesto patřil k nejlepším na hřišti.

Liberec - Fotbalista Tomáš Souček teprve v pátek zamířil ze Slavie na hostování do Liberce a dnes už v dresu Slovanu nastoupil rovnou v základní sestavě do dohrávky 17. ligového kola proti Zlínu. Jednadvacetiletý defenzivní záložník nechtěl v týmu z Edenu dělat náhradníka a věří, že se na severu Čech dobře rozehraje před červnovým evropským šampionátem jednadvacítek.

"Doufal jsem v to, že nastoupím. Proto jsem sem taky přišel, abych tu odehrál co nejvíc zápasů. Udělalo mi to radost, že hned po víkendu jsem hrál, a doufám, že jsem trenérovi stvrdil důvěru," řekl novinářům po remíze 0:0 Souček.

V minulé sezoně byl jednou z opor Slavie a se sedmi ligovými góly se stal druhým nejlepším střelcem vršovického týmu. Po výrazném posilování červenobílých a také vinou zranění ale vypadl ze základní sestavy a těžko by se prosazoval i na jaře.

"Bavili jsme se o tom, že bych ve Slavii mohl zůstat, kdybych chtěl. Ale asi bych čekal na šanci, chodil bych tam občas jako náhradník. Tahle pozice by mi nevyhovovala, chci hrát. Jsem mladý, potřebuji se vyhrát. Tak jsem šel do Liberce. Věřím, že se do Slavie určitě vrátím," podotkl Souček.

"S klukama ze Slavie jsem v kontaktu, Slavii přeju titul, ale teď jsem naplno v Liberci. Beru to určitě kladně, věřím, že je to dobrý krok. Liberec hraje i domácí pohár. Šel jsem sem, abych hrál co nejvíc zápasů a chci Liberec určitě zvednout. Máme před sebou taky Euro, takže se chci tady připravit na něj," prohlásil Souček.

Toho, že vyměnil hru o titul se Slavií za boj o záchranu s aktuálně dvanáctým Libercem, nelituje. "Nebolelo mě to. Přibrzdilo mě zranění, toho lituji. Ale takový je život, teď jdu zase odznovu a doufám, že góly budu dávat tady v Liberci. A samotného mě to pozvedne," řekl Souček.

Pod Trpišovským hrál na Žižkově

"Hrát o záchranu je pro mě další zkušenost, ještě jsem o ni nikdy nehrál. Doufám, že po dalších třech kolech už o záchranu pomalu hrát nebudeme a vyšplháme se výše," dodal Souček.

S novými spoluhráči neměl téměř žádný čas na sehrání, přesto patřil proti Zlínu k lepším hráčům na trávníku. "S klukama jsem měl dva tréninky, jeden v sobotu a jeden v neděli. Ještě nejsme sehraní, ale kluky znám. Jsou tu kluci ze Slavie, ze Žižkova, kde jsem byl, plno jich znám, takže v tom nebyl problém," konstatoval Souček.

Zná i trenéra Jindřicha Trpišovského, pod nímž hrával na Žižkově. "Je to pro mě výhoda, myslím, že vše bude klapat. Je tu super parta, je to založené na týmovosti a kvůli tomu jsem sem šel," uvedl Souček.

Jeho výkon chválil i Trpišovský. "Dorazil před dvěma dny a podal individuálně skvělý výkon. Byl pro nás strašně důležitý ve středu hřiště, vyhrál spoustu osobních soubojů," chválil kouč.

