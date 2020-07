Boj o záchranu v lize se protáhne. Nejvyšší soutěž může příští rok hrát 17 týmů

Navzdory nákaze novým koronavirem v týmu Karviné chce Ligová fotbalová asociace (LFA) dohrát první ligu.

Posunula poslední dvě kola skupiny o záchranu a baráž o nejvyšší soutěž, která by měla vyvrcholit odvetami 1. srpna. LFA o tom informovala v tiskové zprávě po dnešním zasedání ligového výboru. Pokud by se liga nedokončila, v příštím ročníku by podle šéfa asociace Dušana Svobody hrálo nejvyšší soutěž 17 týmů a musela by se zrušit nadstavbová část.

Skupina o záchranu se měla podle původního plánu dohrát v úterý a baráž pak 19. července. Předposlední čtvrté kolo skupiny o záchranu se posunulo na 23. července a páté kolo by se mělo uskutečnit o tři dny později. První zápasy baráže se odehrají 29. července a odvety pak první srpnový den.

Zbytek nadstavby výskyt koronaviru v týmu Karviné neovlivní. Ve středu posledním kolem vyvrcholí skupina o titul, kterou už jistě vyhraje obhájce trofeje Slavia Praha. Podle plánu se také v neděli odehraje kvalifikační utkání o Evropskou ligu mezi pátým týmem skupiny o titul a vítězem skupiny o Evropu.

Soutěž má skončit na trávníku

Na 17. července ligový výbor svolal grémium profesionálních klubů, které se bude situací v Karviné zabývat. Slezané jsou od minulého týdnu ve čtrnáctidenní karanténě poté, co se v klubu objevily čtyři případy nákazy koronavirem, z toho tři hráči a jeden člen vedení.

Slezanům skončí karanténa 16. července a na přípravu na čtvrté kolo nadstavby budou mít týden. "Všichni členové ligového výboru jednoznačně preferují sportovní ukončení profesionálních soutěží a chtějí vyčerpat všechny možnosti k dohrání soutěžního ročníku na hřišti. I vzhledem k tomu se rozhodl upravit termínovou listinu tak, aby měl karvinský klub dostatečnou lhůtu na tréninkovou přípravu po skončení nastolené karantény," uvedla LFA v prohlášení.

"Vedení LFA je připraveno poskytnout klubu Karviná maximální součinnost a podporu, aby bylo možné stávající ročník dokončit sportovní cestou při respektování oprávněných potřeb klubu samotného i jejich soupeřů. V souvislosti s tím bude vedení LFA rovněž iniciovat jednání s vedením hygienické stanice Moravskoslezského kraje o případných dalších podmínkách, za kterých bude moci klub dohrát soutěžní ročník," dodala asociace.

Grémium bude příští pátek řešit dopady případného nedohrání sezony. Z první ligy za běžných okolností po zavedení nadstavby přímo sestupuje jen poslední tým. Celky na 14. a 15. místě čeká dvojutkání baráže s druhým a třetím tým druhé ligy.

17 týmů by znamenalo zrušení nadstavby

Pokud by se skupina o záchranu nedokončila, podle aktuálních řádů by z nejvyšší soutěže nikdo nesestoupil, z druhé ligy by šel mezi elitu jen vítěz a baráž by se zrušila. Příští ročník první ligy by tak hrálo 17 týmů, což potvrdil předseda LFA Svoboda. Podle něj by se zároveň musela zrušit nadstavba, která měla premiéru vloni.

"V okamžiku, kdy se první liga nedohraje, tak z druhé ligy postupuje pouze vítěz. Příští soutěžní ročník by se hrál v 17 účastnících a v takovém případě není možné z hlediska termínových kolizí odehrát nadstavbu," uvedl Svoboda v České televizi.

V případě, že nebude možné sehrát baráž, z nejvyšší soutěže sestoupí poslední dvě mužstva a nahradí je dva nejlepší kluby z kompletně dohrané druhé ligy.

Karviné patří dvě kola před koncem nadstavby v šestičlenné skupině o záchranu čtvrté místo, které stejně jako pátá příčka znamená baráž. O dva body zpět jsou Opava a poslední Příbram.