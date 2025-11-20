Česká liga

Návštěva Priskeho v kabině rozhodčích? Sudí Beneš dostal úsměvnou pokutu

ČTK ČTK
před 3 hodinami
Sudí Jan Beneš kvůli návštěvě trenéra fotbalistů Sparty Briana Priskeho v kabině rozhodčích po zářijovém utkání 8. kola první ligy v Hradci Králové dostal pokutu 1000 korun. Trest stanovila etická komise, která o tom informovala v komuniké.
Brian Priske
Brian Priske | Foto: Reuters

Komise zkoumala, zda se hlavní sudí utkání nedopustil přečinu pochybení delegované osoby. Podnět etické komisi za možné porušení předpisů jak ze strany trenéra, tak ze strany rozhodčího podali předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda a Ligový výbor Ligové fotbalové asociace.

Priske označil situaci za útok na svou integritu vzhledem k tomu, že záznam jeho vstupu do kabiny unikl na internet. Hájil se tím, že šel sudím poděkovat za zápas, popřát jim hodně štěstí do zbytku sezony a také se omluvit čtvrtému rozhodčímu za incident z utkání. Disciplinární komise Priskeho nepotrestala. Dánský kouč podle ní neporušil soutěžní ani disciplinární řád FAČR, protože do kabiny vstoupil s Benešovým souhlasem.

Trestu, i když mírnému, ale Beneš neušel. "Etická komise FAČR po dokazování a právním hodnocení dospěla k závěru, že disciplinární přečin byl spáchán a pan Beneš je disciplinárně odpovědný, byť z hlediska subjektivní stránky disciplinárního přečinu, tedy zavinění, se jedná o zavinění ve formě nevědomé nedbalosti," uvedla komise v odůvodnění.

Pětadvacetiletému Benešovi uložila trest blízko spodní hranice sazby, protože šlo o o první rozhodnutí v obdobném případu. "Jeho součástí je i vymezení hranic jednání rozhodčích v kontextu pravidel kodexu chování profesionálních rozhodčích formou výkladu dosud nevyloženého právního pojmu standardní komunikace v rámci utkání," konstatovala komise.

 
Mohlo by vás zajímat

Trval vytočil sparťanského majitele Macha doběla. Při povodních ho málem smetla vlna

Trval vytočil sparťanského majitele Macha doběla. Při povodních ho málem smetla vlna

V Boleslavi zažil Rivalda, dnes vozí vzorky. Ve čtyři už jsem za volantem, líčí Holub

V Boleslavi zažil Rivalda, dnes vozí vzorky. Ve čtyři už jsem za volantem, líčí Holub

Traoré poslal libereckého soupeře kolenem do bezvědomí, teď dostal vysoký trest

Traoré poslal libereckého soupeře kolenem do bezvědomí, teď dostal vysoký trest

Viktoria Plzeň už oficiálně patří Strnadovi, klub oznámil nové představenstvo

Viktoria Plzeň už oficiálně patří Strnadovi, klub oznámil nové představenstvo
Chance Liga Fotbal sport Obsah AC Sparta Praha Brian Priske

Právě se děje

před 20 minutami
"Musel jsem se smát." Extraliga žije sporem posledních finalistů
Hokej

"Musel jsem se smát." Extraliga žije sporem posledních finalistů

Podívejte se na novou epizodu hokejového podcastu Bago.
před 34 minutami
Hřib chtěl léčit chaos v dopravě. Vy jste jeho příčinou, vmetli mu zastupitelé
Domácí

Hřib chtěl léčit chaos v dopravě. Vy jste jeho příčinou, vmetli mu zastupitelé

Prahu paralyzují dopravní kolony, pirátský náměstek primátora proto přišel na zastupitelstvo s plánem ozdravení. Ten však skončil v koši
Aktualizováno před 49 minutami
Rychlý konec snu o stříbrné míse. Češi prohráli drama se Španělskem ve čtyřhře
Tenis

Rychlý konec snu o stříbrné míse. Češi prohráli drama se Španělskem ve čtyřhře

Čeští tenisté nepostoupili do semifinále Davisova poháru. Macháč a Menšík prohráli v rozhodující čtyřhře s Granollersem a Martínezem 6:7, 6:7.
Aktualizováno před 1 hodinou
Česko - Španělsko 1:2. Drama skončilo zle, Čechy potopil Menšíkův výkon
Tenis

Přenos skončil
Česko - Španělsko 1:2. Drama skončilo zle, Čechy potopil Menšíkův výkon

Sledovali jste online přenos z rozhodující čtyřhry ve čtvrtfinále Davis Cupu mezi Českem a Španělskem.
před 1 hodinou
Litvínov budou vlastnit klubové legendy v čele se Šlégrem
Hokej

Litvínov budou vlastnit klubové legendy v čele se Šlégrem

Litvínovský hokejový klub bude vlastnit skupina bývalých hráčů v čele s Jiřím Šlégrem.
před 1 hodinou
Tisíce domácností si kvůli povolenkám připlatí za teplo. Víme, kde je nejdráž
Ekonomika

Tisíce domácností si kvůli povolenkám připlatí za teplo. Víme, kde je nejdráž

Teplo zdražuje i kvůli investicím do dekarbonizace a roste cena uhlí, bez kterého se některé teplárny neobejdou.
před 1 hodinou
Celý život nohama na zemi. Česká televize přinese portrét herce Satoranského
Film

Celý život nohama na zemi. Česká televize přinese portrét herce Satoranského

Dokument Jaroslav Satoranský – herec gentleman uvede program ČT1 v sobotu 22. listopadu od 21:20 hodin.
Další zprávy