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Sport

Návrat Chorého k další výhře Slavie nepomohl. Sešívaní v Liberci poprvé ztratili

ČTK

Fotbalisté Slavie ve čtvrtém ligovém kole remizovali v Liberci 1:1 a po úvodních třech výhrách poprvé v sezoně nezvítězili. Obhájce titulu poslal U Nisy do vedení kapitán Tomáš Holeš, po změně stran srovnal střídající Vénuste Baboula.

Tomáš Chorý
Tomáš ChorýFoto: Reuters
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Pražané vedou neúplnou tabulku o bod před Jabloncem, který zůstal jediným stoprocentním týmem v ročníku, odehrál však o zápas méně. Slovan bodoval ve třech z úvodních čtyř duelů a je čtvrtý.

Po necelých třech minutách domácí Soliu nahrál Koželuhovi, ten ale gólmana Slavie Markoviče ve vápně nepropálil.

Po standardní situaci se míč dostal k Hůlkovi a jeho střílenou přihrávku zastavil Provod, jinak by Krollis zakončoval do prázdné branky.

Slavia z první vážnější akce po čtvrthodině hry udeřila. Isifeho dlouhý aut domácí odvrátili pouze k Suleimanovi, jehož střelu Holeš šťastně usměrnil za Koubka. V lize skóroval po třech měsících. Slavia má s 12 góly nejlepší útok soutěže.

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Atraktivní zápas pokračoval. Kayondův centr se snesl až k Markovičovi, jenž vytáhl balon nad břevno. Hostující gólman si následně poradil i s Krollisovou přízemní střelou.

Na opačné straně Koubek vyrazil Provodův pokus a Isifeho tečovaná dorážka skončila nad. Poté zase Markovič zabránil Hůlkově hlavičce v cestě do sítě.

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V 64. minutě přišel na trávník útočník Chorý, jenž si odpykal šestizápasový disciplinární trest za vyloučení v květnovém nedohraném derby.

Český reprezentant byl po duelu se Spartou vyřazen z kádru Slavie, nakonec se však do něj vrátil. Diváci ho při příchodu na hřiště vypískali.

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Slovan po změně stran nebyl už tak aktivní, v 72. minutě ale srovnal. Kayondův centr se od Konečného odrazil do břevna, střídající Baboula slávistického stopera předběhl a pohotově doklepl míč do sítě.

Záložník ze Středoafrické republiky se prvního gólu v české lize dočkal 10 minut po příchodu na trávník a celkově při třetím startu.

Nerozhodný stav se pak už nezměnil. Slavia v lize s Libercem bodovala podesáté za sebou a prohrála jediné z posledních 21 vzájemných utkání v nejvyšší soutěži. Severočeši doma popáté po sobě nezvítězili.

4. kolo první fotbalové ligy:

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Slovan Liberec - Slavia Praha 1:1 (0:1)

Branky: 72. Baboula - 15. Holeš. Rozhodčí: Starý - Kubr, Slavíček - Kocourek (video). ŽK: Krollis, Kayondo - Nowak, Suleiman, Holeš. Diváci: 9170.

Liberec: Koubek - Hůlka, Drakpe, Mikula - Koželuh, Masopust (85. Stránský), Faye, Kayondo - Soliu (46. Hodouš), Lexa (62. Baboula) - Krollis (78. Mašek). Trenér: Fodrek.

Slavia: Markovič - Holeš, Zima, Konečný - Isife (64. Moses), Nowak (64. Chaloupek), Sadílek, Suleiman - Ayaosi (81. Šturm), Provod (71. Schranz) - Chytil (64. Chorý). Trenér: Trpišovský.

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Tabulka:

1.

Slavia

4

3

1

0

12:3

10

2.

Jablonec nad Nisou

3

3

0

0

5:1

9

3.

Mladá Boleslav

4

2

2

0

9:5

8

4.

Teplice

4

2

1

1

10:10

7

5.

Liberec

4

2

1

1

5:3

7

6.

Hradec Králové

3

2

1

0

4:2

7

7.

Olomouc

4

2

1

1

7:6

7

8.

Sparta

4

2

0

2

8:7

6

9.

Ostrava

4

2

0

2

3:6

6

10.

Plzeň

4

1

2

1

10:11

5

11.

Zbrojovka Brno

3

1

1

1

4:3

4

12.

Bohemians 1905

3

1

1

1

3:3

4

13.

Artis Brno

4

0

1

3

4:8

1

14.

Pardubice

4

0

1

3

3:7

1

15.

Slovácko

4

0

1

3

3:9

1

16.

Zlín

4

0

0

4

3:9

0

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