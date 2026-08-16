Návrat Chorého k další výhře Slavie nepomohl. Sešívaní v Liberci poprvé ztratili

Fotbalisté Slavie ve čtvrtém ligovém kole remizovali v Liberci 1:1 a po úvodních třech výhrách poprvé v sezoně nezvítězili. Obhájce titulu poslal U Nisy do vedení kapitán Tomáš Holeš, po změně stran srovnal střídající Vénuste Baboula.
Pražané vedou neúplnou tabulku o bod před Jabloncem, který zůstal jediným stoprocentním týmem v ročníku, odehrál však o zápas méně. Slovan bodoval ve třech z úvodních čtyř duelů a je čtvrtý.
Po necelých třech minutách domácí Soliu nahrál Koželuhovi, ten ale gólmana Slavie Markoviče ve vápně nepropálil.
Po standardní situaci se míč dostal k Hůlkovi a jeho střílenou přihrávku zastavil Provod, jinak by Krollis zakončoval do prázdné branky.
Slavia z první vážnější akce po čtvrthodině hry udeřila. Isifeho dlouhý aut domácí odvrátili pouze k Suleimanovi, jehož střelu Holeš šťastně usměrnil za Koubka. V lize skóroval po třech měsících. Slavia má s 12 góly nejlepší útok soutěže.
Atraktivní zápas pokračoval. Kayondův centr se snesl až k Markovičovi, jenž vytáhl balon nad břevno. Hostující gólman si následně poradil i s Krollisovou přízemní střelou.
Na opačné straně Koubek vyrazil Provodův pokus a Isifeho tečovaná dorážka skončila nad. Poté zase Markovič zabránil Hůlkově hlavičce v cestě do sítě.
V 64. minutě přišel na trávník útočník Chorý, jenž si odpykal šestizápasový disciplinární trest za vyloučení v květnovém nedohraném derby.
Český reprezentant byl po duelu se Spartou vyřazen z kádru Slavie, nakonec se však do něj vrátil. Diváci ho při příchodu na hřiště vypískali.
Slovan po změně stran nebyl už tak aktivní, v 72. minutě ale srovnal. Kayondův centr se od Konečného odrazil do břevna, střídající Baboula slávistického stopera předběhl a pohotově doklepl míč do sítě.
Záložník ze Středoafrické republiky se prvního gólu v české lize dočkal 10 minut po příchodu na trávník a celkově při třetím startu.
Nerozhodný stav se pak už nezměnil. Slavia v lize s Libercem bodovala podesáté za sebou a prohrála jediné z posledních 21 vzájemných utkání v nejvyšší soutěži. Severočeši doma popáté po sobě nezvítězili.
4. kolo první fotbalové ligy:
Slovan Liberec - Slavia Praha 1:1 (0:1)
Branky: 72. Baboula - 15. Holeš. Rozhodčí: Starý - Kubr, Slavíček - Kocourek (video). ŽK: Krollis, Kayondo - Nowak, Suleiman, Holeš. Diváci: 9170.
Liberec: Koubek - Hůlka, Drakpe, Mikula - Koželuh, Masopust (85. Stránský), Faye, Kayondo - Soliu (46. Hodouš), Lexa (62. Baboula) - Krollis (78. Mašek). Trenér: Fodrek.
Slavia: Markovič - Holeš, Zima, Konečný - Isife (64. Moses), Nowak (64. Chaloupek), Sadílek, Suleiman - Ayaosi (81. Šturm), Provod (71. Schranz) - Chytil (64. Chorý). Trenér: Trpišovský.
Tabulka:
1.
Slavia
4
3
1
0
12:3
10
2.
Jablonec nad Nisou
3
3
0
0
5:1
9
3.
Mladá Boleslav
4
2
2
0
9:5
8
4.
Teplice
4
2
1
1
10:10
7
5.
Liberec
4
2
1
1
5:3
7
6.
Hradec Králové
3
2
1
0
4:2
7
7.
Olomouc
4
2
1
1
7:6
7
8.
Sparta
4
2
0
2
8:7
6
9.
Ostrava
4
2
0
2
3:6
6
10.
Plzeň
4
1
2
1
10:11
5
11.
Zbrojovka Brno
3
1
1
1
4:3
4
12.
Bohemians 1905
3
1
1
1
3:3
4
13.
Artis Brno
4
0
1
3
4:8
1
14.
Pardubice
4
0
1
3
3:7
1
15.
Slovácko
4
0
1
3
3:9
1
16.
Zlín
4
0
0
4
3:9
0
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