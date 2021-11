Naštvaný Vrba po debaklu: Někteří hráči si asi mysleli, že nastoupí proti dorostencům

Výprask 0:4 ve šlágru fotbalové Fortuna:Ligy na Slovácku označil kouč Sparty Pavel Vrba za svůj nejhorší. "Vzhledem k našim ambicím je to nejdrtivější porážka v mé kariéře," potvrdil trenér Pražanů.

Jak podle Vrby k letenskému propadáku došlo? "Vysvětlení je jednoduché. Slovácko bylo v zápase lepší, důraznější. Někteří naši hráči si asi mysleli, že budou hrát proti dorostencům a že je souboje nebudou bolet," čílil se sparťanský stratég.

Kouč Pražanů uznal, že natěšené Slovácko přehrálo jeho partu fotbalově i důrazem. "To bylo vidět hlavně u těch prvních třech gólů. Nevyhrávali jsme souboje v útočné fázi a prohrávali v defenzivě," rmoutilo Vrbu.

"Snažili jsme se hrát fotbal, ale byl to fotbal bezúčelný, nedůrazný, bez šance. Celý tým odehrál zápas bez kontaktu, to byl ten důvod prohry, ale musím uznat, že Slovácko vyhrálo zaslouženě," doplnil trenér Sparty.

To jeho protějšek Martin Svědík mohl zářit. "Porazit Spartu takovým rozdílem je znamením dobré práce celého týmu," liboval si taktik týmu z Uherského Hradiště.

"Vstoupili jsme do utkání aktivně, ale měli jsme tam i zbytečné ztráty. Měli jsme v útočné fázi velice dobré věci, ovšem trápily nás ztráty na soupeřově polovině, z čehož se rodily brejky Sparty," upozornil Svědík.

Důležitý byl podle něho gól na 2:0 krátce před pauzou. "I po přestávce jsme se snažili dostat Spartu pod tlak, nechat ji hrát by byla cesta do pekel. Těžili jsme ze sbírání odražených balonů, vytvářeli jsme si šance a dohráli jsme to," pochvaloval si kouč Slovácka.

"Posunuli jsme se v tabulce výš, teď chceme dohrát kvalitně zbývající zápasy v tomto roce. Píše se o tom, že můžeme hrát o titul, ale já to beru jako výkřiky do tmy," mávl Svědík rukou.