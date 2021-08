Emoce v Jablonci. Pelta v kabině rozhodčích? Klusáček nechápal, Rada se rozkřičel

Trenér Bohemians Luděk Klusáček po utkání v Jablonci, které skončilo remízou 2:2, upozornil na přítomnost domácího majitele Miroslava Pelty v kabině rozhodčích.

Kouč "klokanů" v pozápasovém rozhovoru pro stanici O2 TV Sport uvedl, že byl Pelta o poločasové přestávce na návštěvě za rozhodčími.

"Co mě zaráží, že je o poločase majitel klubu v kabině rozhodčích. To prostě nechápu," upozornil Klusáček na eticky problematickou událost, kterou navíc zakazují řády nejvyšší fotbalové soutěže.

Situaci pak v televizním studiu kritizoval i expert a bývalý fotbalista Jan Rajnoch.

"Je dobře, že se na to upozorňuje. Tohle vypadá opravdu blbě. I když tam pan Pelta nemusel dělat nic špatného, tak by si to neměl dovolit. Je tady snaha o očistu fotbalu a navrácení kreditu, a pak se dozvíte takovouhle věc," uvedl.

"To je jako by vám někdo házel klacky pod nohy. Lidem to nevysvětlíte. Strašně mě to mrzí. Zase se bude spekulovat, lidi budou nadávat a já se jim nedivím," dodal Rajnoch.

Na tiskové konferenci po zápase byl na kontroverzní moment tázán i kouč domácích Petr Rada. Reagoval emotivně.

"Mně to nezajímá, tohle mi nepodsouvejte. Jak se na to můžete vůbec ptát, to si děláte srandu. Já se starám o mančaft, do toho mě netahejte. Klusáček ať se nestará o věci, do kterých mu nic není," křičel Rada.