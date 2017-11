Násilí chuligánů v ulicích? Kluby i policie jsou často bezradné. Pomoci může registr "recidivistů"

před 1 hodinou

Fyzickým napadením šestatřicetiletého Afričana skončil výjezd olomouckých fanoušků na zápas 13. kola HET ligy na hřiště Bohemians 1905. Jak se dá příště zabránit podobným incidentům? Podle klubů i policie jen stěží.

Praha - Omezení kapacity, státní zástupce přímo na zápase nebo kamerové systémy. Fotbalové orgány se snaží posouvat bezpečnost na stadionech na úroveň standardní v západoevropských zemích, jenže jakmile chuligáni vyrazí do ulic, jsou často bezradné, stejně jako policie.

Příkladem je napadení Afričana v tramvaji číslo 6, kterou cestovali fanoušci Sigmy Olomouc na zápas nejvyšší fotbalové soutěže na hřišti Bohemians Praha 1905. Muže tmavé pleti nejprve uráželi slovně, házeli po něm citrony a poté ho napadli pěstmi, strhli ho ze sedačky a kopali do něj.

"V tuhle chvíli ještě neznáme totožnost zmíněných osob. O celou věc se samozřejmě zajímáme a čekáme na odpověď od policie. Jakmile dostaneme informace, fanoušci samozřejmě dostanou od klubu zákaz vstupu na náš stadion v souladu s návštěvním řádem," říká Milan Zapletal, technický a bezpečnostní manažer olomoucké Sigmy.

Dá se vůbec zamezit výtržnostem, které fanoušci spáchají mimo stadion? Policisté sice hlídkují v okolí stadionu, v případě rizikových zápasů jsou počty mužů a žen v uniformách výrazně posíleny, ale v jejich silách není uhlídat všechny fanoušky. "Samozřejmě nemůžeme zamezit tomu, že se něco takového stane, ale jde pouze o nahodilé případy," říká Eva Kropáčová, tisková mluvčí Policie ČR.

Efekt by prý neměla ani intenzivní komunikace s fanoušky. "Besedu s nimi neplánujeme, protože by stejně neměla smysl. Ti, kterých se to týká, by na ni stejně nedorazili… Korigovat chování fanoušků mimo stadion je pro nás obtížnější než na stadionu samotném," přiznává Zapletal.

V Olomouci věří, že pachatelé napadení v pražském MHD dostanou v rámci trestního řízení zákaz vstupu na všechny sportovní akce, což se týká i venkovních zápasů. V Česku jsou to právě pouze soudy, které mají pravomoc zakázat problémovým fanouškům vstup na stadion.

"Možnosti svazu a klubů jsou velmi omezené, spíš minimální," říká Martin Synecký, bezpečnostní expert FAČR. Protože když fanoušek přijde na stadion ve spořádaném stavu, není možné ho od normálních návštěvníků nijak odlišit.

Víc nástrojů, jak zamezit nechtěným chuligánům vstup na stadion, má policie. "Využíváme například spolupráce s Probační a Mediační službou, na jejíž pracovišti se musí tyto osoby v průběhu zápasu hlásit," dodává Kropáčová.

Rozsáhlejší pravomoci by však měly mít i fotbalové orgány. Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí české profesionální soutěže, už od této sezony zanesla do disciplinárního řádu možnost zákazu výjezdů fanoušků na zápasy na hřištích soupeřů.

"Současně pracujeme na databázi problémových fanoušků a děláme vše pro to, abychom ji zavedli. Samozřejmě v co nejrychlejším možném termínu," říká Daniel Hajný, mluvčí LFA.

Seznamy chuligánů už mají například v Anglii, kde se po velkých problémech v 80. letech podařilo násilí na fotbale téměř vymýtit. Podobně je tomu i v Německu i Nizozemsku.