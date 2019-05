Posily už máme v hlavě. Součka chceme udržet, pomohlo by mu to, říká Nezmar po titulu

před 3 hodinami

Slavia získala už v předposledním kole fotbalové Fortuna:Ligy titul. Pro sportovního ředitele klubu Jana Nezmara je to ovšem jen polovina vytyčeného úkolu. Ve středu chce završit double triumfem ve finále domácího poháru. Přesto už končící sezonu považuje za nezapomenutelnou.

Slavia dosud získala za 34 zápasů 80 bodů a po roční přestávce opět slaví titul. Tentokrát k němu ovšem dospěla se suverénní jistotou, i když na definitivní potvrzení musela počkat až do předposledního kola. Ze Slavie se díky tandemu Trpišovský, Nezmar stala nezdolná síla.

Nebývale aktivní, fyzicky náročný a útočný fotbal platil na všechny soupeře. "Předváděli jsme bez výjimek výborný fotbal. Dávali jsme spoustu gólů. Netvrdím, že to bylo bez zaškobrtnutí. V některých zápasech to bylo přece jenom jiné. Celkově jsme to zvládli super," hodnotí Nezmar.

Problémy podle něj přišly především ve chvíli, kdy Slavia měla příliš nabitý program nebo v zápasech následujících po soubojích s velkými týmy v Evropské lize.

Teď má před sebou Slavia po 52 soutěžních zápasech v této sezoně poslední dva. Čeká ji finále domácího poháru a derby. "Když si vezmu, jaký náročný program kluci měli, musím před nimi smeknout a doufám, že i do posledních dvou duelů si tohle napětí, emoce, snahu a koncentraci udržíme," věří Nezmar.

Nejlepší okamžik celé sezony před jejím koncem vybírat nechtěl. "Ještě neskončila. Popřemýšlím si o tom na samotném konci. Jsem ve fotbale už nějakou dobu, ale takové emoce, jaké jsem prožil na tribuně v zápase se Sevillou, jsem ještě nikdy nezažil. Ať už to bude tento týden jakékoli, zápas se Sevillou si budu pamatovat do konce života," připomíná napínavé osmifinále Evropské ligy. "Chceme sezonu dotáhnout k doublu, ten cíl před námi ještě je," opakuje.

Jako sportovní ředitel už s trenérem Jindřichem Trpišovským spřádá plány na přestupovém trhu pro blížící se letní okno. Konkrétní ovšem Nezmar být nechtěl. "V hlavě posílení kádru máme, ale nebudu to zatím prezentovat," odmítá prozradit byť jen nejmenší detail.

Cílem je kádr udržet

Možná než příchody do Edenu, bude po mistrovské sezoně a úspěšném tažení Evropskou ligou ještě zajímavější sledovat transfery opačnou stranou. Už v zimě byl prakticky dohodnutý přestup Michaela Ngadeua do anglického Fulhamu a nakonec (prozatím?) padl, dlouhodobě krouží kluby kolem klíčového hráče týmu Tomáše Součka.

"Zájem o hráče už nějaký je, očekávám, že ještě další přijde," přikyvuje Nezmar. "Ale všichni ve Slavii včetně hráčů vnímáme, že naše ambice ještě můžeme posouvat. Myslím tím Ligu mistrů. Věřím, že i u hráčů bude toto povědomí v momentě, kdy se bude lámat chleba," přemýšlí Nezmar nad možnými faktory, které by hráče na odchodu mohly přesvědčit, aby ve Slavii zůstali. "Věřím, že plus minus se nám kádr podaří udržet pohromadě."

Přestože se odchod Součka ze Slavie dlouho měl za hotovou věc, nemusí tomu tak být. Klub plánuje, že záložníkovi nabídne vylepšenou smlouvu. Šéf červenobílých Jaroslav Tvrdík dokonce na twitteru napsal, že síla klubu je bezprostředně spojena s působením Součka.

"Souček je jedním z našich nejdůležitějších hráčů. Věřím, že společnými silami a komunikací se podaří zájem o něj ustát. Osobně jsem přesvědčený o tom, že Tomáš dokáže v našem prostředí udělat ještě jeden krok nahoru a vyplatí se to i jemu," komentuje Nezmar téma přestupu čtyřiadvacetiletého hráče.

"Ve Slavii by neztrácel čas. Krok dál určitě udělá, ale osobně jsem přesvědčený, že s tím co tu máme nastaveno a kam se chystáme, by mu pomohlo, kdyby ještě zůstal u nás," doplňuje sportovní ředitel červenobílých.

Slavii čeká díky koeficientu a zisku titulu čtvrté předkolo Ligy mistrů. Pokud by ve dvojzápase sešívaní zvítězili, postoupili by do hlavní fáze soutěže. Kdyby neuspěli, zahrají si skupinu Evropské ligy.

"Je příjemné, že víme, že máme jistou Evropskou ligu. Na druhou stranu vím, jací soupeři včetně Ajaxu se nám rýsují pro čtvrté předkolo Ligy mistrů. To je ale ještě daleko," říká Nezmar.