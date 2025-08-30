Na výhru v Boleslavi se Slavia nadřela. Po emocích s penaltou pomohl výlet stopera

Favorit vedl od 14. minuty po brance Mojmíra Chytila, po přestávce srovnal z opakované penalty Matyáš Vojta, ale v 73. minutě rozhodl Štěpán Chaloupek. V nastavení přidal pojistku jiný střídající hráč Ivan Schranz.
Slavia v lize s Mladou Boleslaví už 20 zápasů po sobě neprohrála, z toho v 19 duelech zvítězila.
Středočeši si připsali čtvrtou porážku z posledních pěti utkání nejvyšší soutěže a v tabulce jsou až čtrnáctí. K dobru nicméně mají odložený zápas z minulého týdne v Ďolíčku proti Bohemians 1905.
Slavia stejně jako v minulém kole proti Pardubicím dovolila soupeři nasadit hráče, kteří hostují z Edenu. V domácí sestavě nicméně i tak chyběl brankář Mandous a poprvé v ligové sezoně dostal mezi tyčemi šanci Floder. Pražané nastoupili v očekávané sestavě.
Hosté měli od úvodu znatelnou převahu. Po 10 minutách upadl ve vápně po lehkém přidržení od bývalého hráče Slavie Pecha hostující Provod, sudí Starý ale penaltu nenařídil.
Po necelé čtvrthodině už Pražané vedli. Na Sadílkův centr z rohu si naskočil Chytil a hlavou otevřel skóre. Hostující útočník si připsal první soutěžní gól od dubna.
"Fantastický centr. Něco jsme si připravovali a podařilo se nám to sehrát. Když se mi po takové době povedlo dát gól, určitě to z vás spadne. V přípravě jsem dával dost gólů, ale přišla soutěž a přestalo mi to tam padat," řekl Chytil stanici Oneplay.
"Kritika někdy je, někdy není. Prostě je to sport a je to jak v životě. Někdy je to lepší, někdy horší a na vás je, abyste odpověděl," doplnil.
Červenobílí po vedoucí trefě nadále dominovali, v první půli si připsali 15 střeleckých pokusů, ale pojistku nepřidali. Ve 29. minutě napřáhl z hranice vápna Oscar, Floder však jeho povedený pokus dokázal vyrazit.
Po změně stran odstoupil Ogbu a na stoperu ho zastoupil Chaloupek. V domácí sestavě Langhamer nahradil Pecha a jeho tým brzy nečekaně srovnal. Hostující brankář Staněk ve 48. minutě ve vápně podrazil bývalého slávistu Prebsla a sudí Starý nařídil penaltu.
Gólman Pražanů exekutora Macka sice vychytal, ale videorozhodčí odhalil, že Chaloupek vběhl do vápna předčasně. Z opakovaného pokutového kopu pak už Vojta v 53. minutě nezaváhal, byť Staněk znovu vystihl směr střely. Mladý útočník skóroval podruhé v ligovém ročníku.
"Před procedurou (mimo jiných) hráči Holeš a John vběhli do pokutového území a brankář Staněk následně vyrazil míč k těmto hráčům. Tím porušili proceduru pokutového kopu, svedli souboj o míč. Jelikož branky nebylo docíleno a pravidlo porušili oba hráči, VAR (videorozhodčí) mi doporučil penaltu opakovat. Šlo o faktickou věc, tak mi informaci jen sdělil," vysvětlil Starý.
"V zápalu hry jsem se tam snažil dostat co nejrychleji. Věřil jsem Jindrovi, že to chytí. S rozhodčím jsem nemluvil. Nevím, jestli se penalta opakovala kvůli mně nebo hráčům, kteří dobíhali balon. Že jsem tam byl dřív, to vím. Ale netuším, o kolik to bylo," řekl na tiskové konferenci Chaloupek.
Favorita inkasovaný gól viditelně zaskočil a domácí i v poli srovnali obraz hry. V 55. minutě těsně po příchodu Zafeirise, který ani dnes nenastoupil v základní sestavě, vypálil z dálky těsně mimo hostující Sadílek.
Pražanům se nedařilo, v 73. minutě je ale vysvobodil Chaloupek, který napravil svou předchozí chybu při penaltě domácích. Provod přihrál z levé strany a dvaadvacetiletý stoper zblízka ve skluzu zaznamenal do odkryté branky svůj první ligový gól za Slavii. Předchozí tři trefy v nejvyšší soutěži si připsal v teplickém dresu.
"Trenéři nám v poslední době zdůrazňují, že i při standardkách můžeme být nebezpeční. Já tam zůstal, Provi to poslal parádně a mně už stačilo jen nastavit nohu. Krásná přihrávka. Moje první branka ve Slavii, takže obrovská radost. Pomohla ke třem bodům, to je nejdůležitější," řekl Chaloupek.
V 83. minutě na opačné straně technickou střelou jen o kousek minul Penner a srovnat v závěru nedokázal ani Zíka, jehož ránu z dálky vyškrábl Staněk. Naopak v poslední ze čtyř nastavených minut vyrazil do brejku Provod a tentokrát připravil snadný gól pro střídajícího Schranze. Videorozhodčí potvrdil, že těsně nešlo o ofsajd.
Slovenský reprezentant skóroval v sezoně nejvyšší soutěže podruhé. Mladoboleslavští inkasovali v ligové sezoně již 19 branek a mají nejhorší defenzivu soutěže.
"Po vyrovnání z opakované penalty jsme měli pasáž, kdy se nám dařilo. Za stavu 1:1 jsem věřil, že můžeme zápas i překlopit v náš prospěch. Slavia se přesto dostala do vedení, které si do konce utkání pohlídala," citoval klubový web mladoboleslavského trenéra Aleše Majera z tiskové konference.
"Vletěli jsme do zápasu skvěle, jak jsme chtěli. Ale vytěžili jsme jenom jeden gól. Nakonec jsme to silou vůle strhli na naši stranu," uvedl kouč Slavie Jindřich Trpišovský.
7. kolo první fotbalové ligy:
FK Mladá Boleslav - Slavia Praha 1:3 (0:1)
Branky: 52. Vojta z pen. - 14. Chytil, 73. Chaloupek, 90.+4 Schranz. Rozhodčí: Starý - Kubr, Váňa - Kocourek (video). ŽK: Langhamer - Ogbu, Staněk, Sadílek. Diváci: 4271.
Sestavy:
M. Boleslav: Floder - Prebsl, Donát (74. Kostka), Králik, Matoušek - Macek (84. Klíma) - John (65. Ševčík), Zíka, Pech (46. Langhamer), Penner (84. Kolářík) - Vojta. Trenér: Majer.
Slavia: Staněk - Holeš, Ogbu (46. Chaloupek), Bořil (78. Hašioka) - Douděra, Moses (55. Zafeiris), Oscar, Sadílek (62. Schranz) - Kušej, Provod - Chytil (78. Zmrzlý). Trenér: Trpišovský.
Tabulka:
|1.
|Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|2.
|Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|3.
|Jablonec nad Nisou
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4.
|Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|5.
|Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|6.
|Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|7.
|Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|8.
|Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9.
|Bohemians 1905
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10.
|Hradec Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11.
|Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12.
|Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13.
|Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14.
|Mladá Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15.
|Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16.
|Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2