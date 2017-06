Na sezoně se podepsal odchod kouče Jarolíma, připustil Dufek. Boss Mladé Boleslavi chystá změny

před 1 hodinou

Fotbalová Mladá Boleslav nakonec uhrála čtvrté místo zajišťující účast v předkole Evropské ligy. Sezonu, ve které na podzim Boleslav útočila na první přičku, ale podle šéfa klubu Josefa Dufka velmi poznamenal odchod Karla Jarolíma k reprezentačnímu A-týmu.

Mladá Boleslav - Sezonu jako na houpačce mají za sebou fotbalisté Mladé Boleslavi. Nejprve útočili na titul podzimního krále, následně se dostali do velké krize a nakonec se štěstím zachránili čtvrté místo a účast v Evropské lize. Podle prezidenta klubu Josefa Dufka se na tom podepsal srpnový neplánovaný odchod trenéra Karla Jarolíma k národnímu týmu. I když herní projev ho zklamal, nakonec hodnotí sezonu pozitivně, jelikož se povedlo splnit cíl.

"Celkově musíme být se sezonou spokojeni, protože jsem dosáhli předsezonního cíle a to jakýmkoli způsobem se dostat do pohárové Evropy," řekl Dufek v rozhovoru pro ČTK. "Navíc naše juniorka získala titul a ne zrovna silný ročník devatenáctky se zachránil v dorostenecké lize. Nespokojený jsem byl s herním projevem ligového mužstva, ale na tom se podepsalo, že v úvodu sezony odešel Karel Jarolím k reprezentaci a v rozběhnuté sezoně je těžké sehnat adekvátní náhradu. Když bylo jasné, že Karel odejde, tak jsem cítil, že bude zle," prohlásil šéf mladoboleslavského fotbalu.

Původně měl s Jarolímem velké plány, ale loni v létě skončil u národního týmu Pavel Vrba a vedení Fotbalové asociace ČR si jako jeho nástupce vybralo právě Jarolíma, který v srpnu po předkolech Evropské ligy odešel. Jeho nástupcem se stal Leoš Kalvoda a tým ještě pár kol fungoval. Ještě v 11. kole byl na prvním místě tabulky, jenže pak přišel strmý pád v podobě devíti zápasů bez vítězství. To už tým vedl Martin Svědík, který přišel v zimní přestávce.

V březnu a dubnu se tým troch zvedl a zachránil čtvrté místo v lize, i když jen díky tomu, že páté Teplice svůj poslední zápas nezvládly. "Pak jsme tu nepříznivou sérii zlomili a podařilo se nám vyhrát mimořádně těžké zápasy v Brně, ve Zlíně, na Dukle, moc nechybělo a vyhráli bychom v Plzni. Nečekal jsem ale, že herní propad bude tak výrazný. V Boleslavi máme mimořádně náročné publikum a my ho chceme fotbalem bavit, což se nám v domácím prostředí nedařilo. To mě za fanoušky mrzí," hodnotil Dufek.

Vrchol zmaru v poháru

Velké zklamání zažil také v poháru, v němž Mladá Boleslav obhajovala trofej, ale v semifinále prohrála s druholigovou Opavou. Přišla tak o šanci hrát ve finále se Zlínem o přímý postup do základní skupiny Evropské ligy.

"Mrzí mě to nejen s ohledem na ten postup do základní skupiny, ale i kvůli přijatelnému losu. Opava sice hrála celou sezonu dobře a ukázala kvalitu, ale druholigového soupeře prostě musíme porazit. Zvláště doma. To mě mrzí strašně moc. V té době byly naše zápasy extrémně nekoukatelné. Bylo to s Bohemians, kdy jsme neprohráli jen díky tomu, že Vejmola chytil penaltu. A to samé bylo s Opavou. To bylo to nejhorší z celé sezony," připustil Dufek.

"Velmi důrazně jsme pak hráčům řekli, že takhle to dál nepůjde. Přestalo mě bavit, co jsem na hřišti viděl. Už to nebylo možné dál přecházet," dodal.

V Mladé Boleslavi se chystají změny

Hráči sice nakonec sezonu zachránili, ale Dufek přesto s vedením klubu chystá změny, které by měly tým vrátit na vítěznou vlnu. "V takové sezoně poznáte hráče, na které se můžete spolehnout, a také to, jak celý tým včetně realizačního reaguje. Z pohledu rozhodování do další sezony mi to dalo hodně. Nějaké změny jsem plánoval, ale budeme muset do toho říznout silněji," naznačil.

Konkrétní změny zatím potvrdit nechtěl s tím, že je klub oznámí zřejmě v příštím týdnu. Trenér Svědík bude jistě u týmu pokračovat, realizační tým však bude posílen. Odejít by mělo pět až šest hráčů, naopak tři až čtyři přijdou. "Ještě není nic podepsané, ale je to na dobré cestě. Budou to překvapivá a kvalitní jména," dodal Dufek.