Tvrdá kritika rozhodčích. Jak toho faulu asi Matoušek dosáhl? divil se kouč Boleslavi

před 3 hodinami
Ke klubům, které jsou v tomto ročníku fotbalové ligy hrubě nespokojeny s výkony rozhodčích, se po sobotním utkání s Pardubicemi přidala i Mladá Boleslav.
Klíčový okamžik utkání Pardubice - Boleslav: domácí Tanko padá po souboji s Matouškem, který vzápětí uvidí červenou kartu
Klíčový okamžik utkání Pardubice - Boleslav: domácí Tanko padá po souboji s Matouškem, který vzápětí uvidí červenou kartu | Foto: ČTK

Středočeši podlehli na půdě soupeře 1:2, když už od 16. minuty hráli v oslabení po vyloučení Filipa Matouška.

Právě červená karta pro levého obránce, která utkání silně ovlivnila, se nelíbila boleslavskému trenérovi Aleši Majerovi.

"Chtěl bych se pana rozhodčího zeptat, jakou částí těla Matoušek fauloval při červené kartě. Jak toho faulu vůbec dosáhl," adresoval kouč dotaz hlavnímu rozhodčímu Stanislavu Volkovi.

Matoušek se v inkriminovaný okamžik dostal jako poslední obránce do rychlostního souboje s domácím Abdullahim Tankem. Ten se po kontaktu skácel k zemi a Volek fotbalistu hostů rovnou vyloučil.

Nebyl to jediný okamžik, kdy Boleslavské svírala křivda. "Cítím se jako zpráskaný pes, a necítím se tak poprvé v sezoně," přiznal Majer.

"V zápase je několik situací, které rozhodnou, a všechny jdou proti nám," postěžoval si.

Přesilovku brzy využil právě Tanko, a přestože ještě do poločasu srovnal Michal Ševčík, v 53. minutě rozhodl Vojtěch Sychra.

Boleslav měla v závěru i v oslabení tlak a dvě stoprocentní šance, podruhé už ale vyrovnat nedokázala.

A to ani z penalty, kterou Volek v 80. minutě nařídil po pádu Davida Pecha v pokutovém území. Po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběru ji ale odvolal a mladoboleslavskému záložníkovi naopak udělil žlutou kartu.

"Přiznám se, že to jsem ještě neviděl, takže nechci hodnotit. A nevadí mi to, pokud penalta nebyla, tak je to v pořádku," prohlásil sympaticky.

"Ale za mě nebyla ani červená karta, tak nevím, proč nebyla odvolaná," vrátil se kouč k vyloučení.

"Nejde mi o to, že video nemůže něco vrátit nebo rozhodnout, od toho tam je. Ale těžko se mi pak chápe ta první situace," zopakoval.

Výkony sudích a práci komise rozhodčích v aktuální ligové sezoně kritizuje řada klubů i velká část fanoušků.

 
