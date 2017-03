Na minci vypadám oteklý, pobavil Nedvěd. Říkalo se mu těžko, že v Česku je teď nejlepší Slavia

před 1 hodinou

Legendární fotbalista Pavel Nedvěd v České mincovně v Jablonci nad Nisou vlastnoručně vyrazil minci se svou podobiznou, trpělivě rozdával autogramy a fotil se s místními zaměstnanci i fotbalovými žáčky. Držitel Zlatého míče si našel čas i na novináře. Mluvil o boji o titul v české nejvyšší soutěži, o čínském fotbale i o tom, že si Juventus, kde je viceprezidentem klubu, v Lize mistrů na Barcelonu věří.

Pavle, jak se vám mince, na které jste vyobrazen, líbí? Poznáváte se na ní?

Ano, i když se mi zdá, že jsem tam trošku oteklý. Ale mně se líbí, je to hezká mince a ten obrázek je pěkný. A hlavně je to obrovská čest. Vidět svůj obličej na minci, ten pocit je zvláštní, ale člověk cítí hrdost.

V jedenáctce, do které jste se dostal a kterou Česká mincovna postupně vydává, jsou kromě vás třeba Karel Poborský, Zdeněk Nehoda, Jan Koller, Karol Dobiaš, Josef Masopust nebo Antonín Panenka. Kdyby se tenhle tým dostal na mistrovství světa, jak by podle vás mohl dopadnout?

Tahle sestava by dopadla velice dobře. Je dobře poskládaná a ostudu by určitě neudělala.

Takže titul mistrů světa?

(smích) To nevím, ale nejdůležitější je předvést lidem dobrý fotbal, aby se pobavili, a o to jsme se vždycky snažili.

Současná reprezentace není v průběhu kvalifikace o mistrovství světa 2018 v Rusku v úplně dobré situaci. Jak vidíte šance na postup v tuhle chvíli?

Dokud je byť teoretická šance, tak je nutné o ni bojovat. Šance tady je, je tam jasný favorit, ale na druhou stranu vidím zbytek skupiny velice vyrovnaně.

Českou reprezentaci by v brzké budoucnosti mohli táhnout mladíci, kteří se stále více prosazují v Serii A, tedy Schick, Jankto a Krejčí. Co člověk podle vás musí mít, aby se v italské lize prosadil?

Italská liga je především strašně těžká, co se týče taktické stránky. Takže je nutné se naučit spoustu věcí a takticky vyzrát, což nezvládne každý. Když se tihle mladí kluci naučí hrát v Itálii, tak potom mohou jít do jakékoli jiné soutěže na světě a budou skvěle připravení.

Včera o vás hezky mluvil Bořek Dočkal. Neřekl si tím o místo v Juventusu?

(smích) Já myslím, že teď má jiné starosti. Ale velice mě to potěšilo, od fotbalistů to těší asi nejvíc. Bylo to hezké. Myslím si, že on může udělat dobrou kariéru v Číně, fotbal se tam strašně rozvíjí.

Vy jste se loni stal ambasadorem čínské ligy, tak jaký je vlastně váš názor na přestup Bořka Dočkala?

Viděli jste nákupy, které tam teď dělají. Čínská liga bude díky těmhle hráčům čím dál kvalitnější. Abych se přiznal, třeba v Itálii už dávají zápasy čínské ligy v televizi. Je tam velký boom a myslím si, že je pozitivní, že tam přišel někdo z české nejvyšší soutěže.

V čem vlastně spočívá ta funkce ambasadora?

Spočívala v tom, že jsem byl dvakrát v Číně. Další návštěvy by měly v průběhu příštích let proběhnout. Sleduji čínskou ligu a jsem ve spojení s jejich federací.

Ve čtvrtfinále Ligy mistrů se váš Juventus utká s Barcelonou. Jak vidíte vaše šance a nestraší vás ta porážka z předloňského finále?

My samozřejmě víme, že nás čeká velice těžký soupeř, jedno z nejlepších mužstev světa. Bude to těžké, ale myslíme si, že jsme na ty zápasy připraveni dobře a že nejsme rozhodně bez šance. Stát se může všechno a já jsem přesvědčen, že Juventus s Barcelonou bude hrát vyrovnané zápasy. Pro tyhle zápasy Champions League existuje, ty jsou tím největším přínosem. Těšíme se.

Říká se, že Barcelonu jedni milují, druzí nenávidí. Co vy? Máte slabost pro Messiho a další ofenzivní hvězdy?

Kdo by neměl? Když se ti kluci rozhodnout dát góla, tak ho prostě dají. Je to neskutečná ofenzivní síla.

Máte při vašem vytížení vůbec čas sledovat českou ligu?

Přiznám se, že tolik zápasů jsem neviděl, ale nějaké informace mám. Snažím se být v obraze a něco vím.

Tak schválně, kdo je podle vás v současné době nejlepším týmem české ligy?

Nebude se mi to říkat dobře, ale Slavia postavila velice dobrý tým a velice dobrého trenéra. Ale to jsem o panu Šilhavém říkal dříve, ještě než přišel do Slavie. Udělali tam skvělou práci a teď sklízí ovoce. O titul to ovšem bude hodně tvrdý souboj. Slavia má dobré šance.

Teď to vypadá, že se o mistrovský titul porve Slavia s vedoucí Plzní. Sparta zaostává, má problémy. Jste tím zklamán?

Zklamán trochu jsem, ta situace není dobrá. Vím, že tam mají spoustu mladých kluků. A to prostě potřebuje čas. Myslím si, že od nové sezony by měli začít jinak.

