S pravidly si každý dělá, co chce, divil se i Koubek červené kartě pro kapitána Vydru

Vydra chtěl v 76. minutě odehrát na hranici vlastního pokutového území v pádu míč, jenže se před něj dostal domácí Angelo Preciado.
Kapitán Viktorie ho zasáhl a Radina nařídil pokutový kop. Vydrovi ukázal žlutou kartu, po zásahu videorozhodčího Tomáše Kocourka ji však změnil na červenou, což překvapilo i komentátory stanice Oneplay Sport, jež zápas vysílala.
Klíčový muž ofenzivy Plzně tak dohrál a Sparta měla cestu k udržení těsné výhry výrazně ulehčenou.
"Záznam jsem ještě neviděl. Pokud byla penalta, tak nerozumím, proč Vydra dostal i červenou kartu," podotkl Koubek po zápase.
"Myslím, že penalta by stačila. Pravidla neznám, každý s nimi dělá, co chce. Dvojí trest je krutý. Matěj říkal, že tam trošku podklouzl nebo co," doplnil stratég Západočechů.
V daný moment Vydra zaskakoval na místě levého obránce. "Matěj chtěl pomoct mužstvu ve chvíli, kdy nám chyběl klíčový hráč do obrany. Dweh byl na straně u lajny, což byl rozhodující okamžik. Měl křeče a potřeboval si vzít gel s minerály," vysvětlil Koubek.
Útočníkovi se záskok na nezvyklé pozici nevydařil. "Pokud jde o faul, ani nevím, jak jsem to udělal. Chtěl jsem odkopnout balon, všiml jsem si, že Preciado byl přede mnou. Mám od něj šlinc, jak mě kopl on, ale na to se nebudu vymlouvat," líčil Vydra rameny v rozhovoru pro Oneplay Sport.
Pravidla říkají, že rozhodčí ke dvojitému trestu, tedy k penaltě a zároveň vyloučení provinivšího se hráče, sáhne v těchto případech: zatažení za dres, podražení bez snahy hrát míč, úmyslné hraní rukou na brankové čáře nebo při brutálním, nebezpečném zákroku.
Z hrdiny Viktorie, kterou po změně stran poslal šestým gólem v sezoně na Letné do vedení, se tak rázem stal nešťastník duelu.
"Bohužel, from hero to zero. Špatně vyhodnocená situace z mojí strany," uznal penaltový zákrok.
"Nečekal jsem ještě navíc červenou kartu, změnilo se to v nejhorší scénář," dodal třiatřicetiletý útočník.
V prvním poločase sudí Radina za ostrý faul podrážkou napomenul sparťana Preciada jen žlutou kartou a Kocourek u videa v tomto případě nijak neintervenoval.