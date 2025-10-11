Česká liga

Na jaře hrdina, na podzim bez práce. Hapal skončil v Baníku Ostrava

ČTK ČTK
před 3 hodinami
U fotbalistů Baníku Ostrava skončil po třech letech trenér Pavel Hapal. O novém kouči vedení klubu jedná, uvedl jedenáctý celek prvoligové tabulky na svém webu.
Pavel Hapal
Pavel Hapal | Foto: Dalibor Sosna

Hapal dovedl Baník v minulé sezoně k třetímu místu v nejvyšší soupeři, ale v tomto ročníku se jeho svěřencům nedařilo. V 11 ligových kolech získali 10 bodů. Naposledy před reprezentační pauzou v neděli remizoval 1:1 ve Zlíně.

"Zabývali jsme se tou situací opravdu intenzivně od utkání ve Zlíně, nechtěli jsme udělat unáhlený krok, i s Pavlem jsme to probírali ze všech stran. Zvažovali jsme společně několik variant řešení, ale po několikadenních jednáních jsme dospěli k závěru, že bude lepší, když se naše cesty rozejdou. Vydáme se jiným směrem a dáme kabině nějaký nový impulz, který je už možná po třech letech zapotřebí," řekl šéf sportovního úseku Baníku Luděk Mikloško.

"Pavlovi a jeho realizačnímu týmu chci poděkovat za celé tři roky. Zařadil se mezi nejúspěšnější i nejdéle působící trenéry v klubové historii," uvedl bývalý brankář.

Hapal trénoval Baník už v sezoně 2005/06. Na ostravskou lavičku se vrátil v říjnu 2022, kdy nahradil Pavla Vrbu. Hned v dalším ligovém ročníku vybojoval s týmem čtvrté místo a po 14 letech ho dostal do pohárové Evropy. Do ní postoupil Baník i letos. V létě neuspěl v kvalifikaci Evropské a pak ani Konferenční ligy. V nejvyšší soutěži Hapalovi svěřenci porazili jen Slovácko a Pardubice.

Šestapadesátiletý Hapal v minulosti trénoval Opavu, Zlín, Mladou Boleslav či Spartu. Byl také koučem slovenské reprezentace, Žiliny, Nitry, Senice a polského Lubinu.

 
