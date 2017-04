Na fotbalové asociaci neuspěl, u soudu vyhrál. Jeslínkovi musí Mladá Boleslav zaplatit půlroční mzdu

před 1 hodinou

Fotbalista druholigové Vlašimi Jiří Jeslínek vyhrál více než tříletý spor s FK Mladou Boleslaví. Středočeský klub musí vrátit fotbalistovi půlroční mzdu z roku 2013. Za pravdu dal devětadvacetiletému fotbalistovi až civilní soud. Na fotbalové půdě se sbor rozhodců a Arbitrážní komise FAČR postavily na stranu klubu.

Praha - Zkoušel svůj spor vyřešit na půdě fotbalové asociace, ale tam neuspěl. Jiřího Jeslínka, v současnosti fotbalistu druholigové Vlašimi, to neodradilo a šel se svým nárokem k soudu. A tam se karta obrátila. Na základě pravomocného rozsudku je klub FK Mladá Boleslav povinen uhradit fotbalistovi půlroční mzdu z podzimu 2013. Celá kauza se táhla více než tři roky.

O co v ní šlo? Odchovanec pražské Sparty Jiří Jeslínek podepsal v létě roku 2013 se středočeským klubem roční smlouvu, která však nebyla pro bývalého mládežnického reprezentanta příliš výhodná.

Mladá Boleslav totiž do smlouvy zařadila pasáž, která říká, že s Jeslínkem může kontrakt rozvázat už po půl roce bez uvedení důvodu a navíc s nárokem klubu na to, že mu Jeslínek výplaty zinkasované za toto období vrátí.

"A tenhle nejdůležitější bod jsem v té smlouvě přehlédl," vyčítá si Jeslínek, že si tehdy smlouvu nepročetl opravdu detailně. "Nevšiml jsem si té klauzule. Kdybych podepsal smlouvu s vědomím toho, že tam něco takového je, tak jsem magor," dodává fotbalista.

Angažmá v Mladé Boleslavi mu tehdy našla agentura Sport Invest poté, co Jeslínek ukončil své působení v ukrajinské lize. Středočeský klub v létě roku 2013 nabídl Jeslínkovi roční smlouvu s měsíční mzdou ve výši 120 tisíc korun. Jenže poté, co pak Jeslínek strávil v ligovém kádru Mladé Boleslavi šest měsíců, dostal na začátku prosince od FK Mladé Boleslavi dopis.

"Napsali mi, že v lednu už se mnou nepočítají. S rozhodnutím klubu jsem souhlasil a odevzdal všechny nafasované věci a automobil, který jsem měl od klubu k dispozici," vypráví Jeslínek. Jenže to nebylo všechno, klub aktivoval i zmíněnou klauzuli ve smlouvě, kterou hráč pár měsíců předtím při podpisu přehlédl.

"Boleslav po mně vyžadovala i vrácení mé půlroční mzdy. Jenže těch 720 tisíc jsem si řádně odpracoval a já jsem žádný bod ve smlouvě neporušil," udivilo Jeslínka.

Bez transferkarty to do ciziny nejde

Po předčasném konci v Mladé Boleslavi vzal hráč další vývoj své kariéry do svých rukou. "Tehdy měly o mě zájem Teplice, které zprvu byly ochotné zaplatit za mě těch 720 000 korun, které si po mně Boleslav nárokovala. Ale to nakonec nedopadlo. Potom se mi naštěstí ozval kamarád David Zoubek, který mi pomohl sehnat angažmá v Kazachstánu, kde jsem uspěl na zkoušce," vypráví o pomoci bývalého prvoligového fotbalisty.

Ale ani tímto krokem nebyl problém zdaleka vyřešen, protože Mladá Boleslav bez uhrazení vymáhané sumy odmítla vydat Jeslínkovi transferkartu, kterou ale měl klub podle přestupního řádu Jeslínkovi vydat, protože s ním právě klub rozvázal kontrakt. A jak známo, bez transferkarty se žádný hráč nemůže v zahraničí zaregistrovat.

Vyplatit se hráč musel sám

"Nakonec jsem musel zaplatit těch 720 tisíc z vlastní kapsy, protože před koncem přestupového období už nezbývalo moc času. Tu částku jsem ale tehdy neměl po ruce celou. Dokonce jsem požádal svou agenturu, zda by mi nepůjčila polovinu, ale nepochodil jsem. Nakonec jsem si musel peníze napůjčovat všude možně. Zajímavé také je, že ačkoli mi s přestupem do Kazachstánu agentura nepomohla, tak na přestup smlouvy si lidé z agentury pro provizi přijeli," vzpomíná na nelehké chvíle bývalý mládežnický reprezentant.

"Naštěstí mám dlouholetého rodinného kamaráda, který je právník," pokračuje Jeslínek. "Poradil mi, že tuto kauzu u soudu na 90% vyhraju, že ty peníze nemůžu Boleslavi nechat," popisuje začátek svého boje.

Na FAČR Jeslínek nepochodil

Pro fotbalisty platí, že než vyrazí k soudu, musí se nejprve pokusit vyřešit svou věc na fotbalové půdě. Ještě před soudním řízením Jeslínek neuspěl před Sborem rozhodců a Arbitrážní komisí Fotbalové asociace ČR.

"Je trochu i hanba, že jsem tak jasný případ nevyhrál už u asociace. Nejhorší na tom je, že z těch tří let, co se kauza táhla, jsme dva roky stáli na arbitráži a nemohli jsme se z toho vyhrabat. Měli nám dát rozsudek v květnu nebo červnu, měli na to třicet dnů a my jsme čekali do ledna příštího roku," smutní fotbalista.

"Mladá Boleslav v průběhu sporu tvrdila, že kontrakt, ve kterém se nachází doložka o vrácení mzdy, je standardní. Jenže jinou takovou smlouvu, která by byla podobná kontraktu s Jiřím Jeslínkem, středočeský klub za celé to tříleté trvání sporu nepředložil ani jednu," dodává Jan Šafránek, který Jeslínka zastupoval jako advokát.

"Od zkušenosti s Mladou Boleslaví si všechny další smlouvy raději beru domů, abych si je pořádně pročetl. V klubech se na to sice dívají blbě, ale už jsem se poučil. Doporučuju všem, ale hlavně mladým fotbalistům, aby kontrakty nechali přečíst rodičům, známým nebo se můžou obrátit na hráčskou asociaci. Vím, že na mladé kluky občas kluby tlačí, ale po podpisu už je pak pozdě," upozorňuje Jeslínek.

Vyjádření FK Mladé Boleslavi Celá kauza pro nás není uzavřena - určitě využijeme všech opravných legislativních možností, které máme k dispozici. V principu však můžeme říct, že jsme jednáním hráče hluboce zklamaní. Jiří Jeslínek podepsal smlouvu v Mladé Boleslavi po nevydařeném angažmá na Ukrajině v pozici volného hráče. Ve spojení s jeho agenturou jsme našli takové řešení, které hráči umožnilo kvalitní tréninkový proces s veškerým profesionálním servisem. Hráč se již při jednání netajil přáním odejít opět do zahraničí - právě proto byl součástí smlouvy článek ohledně vrácení vyplacené mzdy v případě jeho odchodu. Tato varianta byla s hráčem probírána také osobně a bez výhrad odsouhlasena - hráči i klubu dávala možnost pokračování spolupráce v případě oboustranného zájmu, zároveň pokrývala riziko brzkého odchodu Jiřího Jeslínka do zahraničí bez jakéhokoliv profitu klubu. Je totiž třeba zdůraznit, že za hráče nepožadovala Boleslav při jeho odchodu do Kazachstánu žádné odstupné, jakkoliv u nás měl platnou smlouvu. Stojíme si za tím, že právo je jednoznačně na naší straně.

Vyjádření Sport Invest Celou kauzu vnímáme jednoznačně jako uměle vykonstruovanou ze strany Jiřího Jeslínka. Tomu jsme po působení na Ukrajině domluvili smlouvu v Mladé Boleslavi. Hráč nebyl v ideální fyzické kondici, chyběla mu herní praxe. Přesto jsme mu - i na základě dobrých vztahů s vedením Mladé Boleslavi - zajistili angažmá v jednom z předních českých klubů za velmi nadstandardních podmínek. Vzhledem k přání hráče pokračovat v blízké budoucnosti v zahraničí bylo prioritou zajištění kvalitního tréninkového procesu i možné zápasové praxe. Boleslav byla tomuto řešení nakloněná, smluvní ujednání ohledně možného vrácení vyplacené mzdy v momentě odchodu do zahraničí bylo písemně i ústně odsouhlaseno všemi stranami bez jakýchkoliv problémů. Jednalo se o postup, který by Boleslavi uhradil tréninkový proces a zajištění servisu hráči, jenž od začátku jako svou prioritu označoval zahraničí. Zároveň umožňoval pokračování spolupráce v momentě, kdy by tomu byly obě strany (klub i hráč) nakloněné. Jako agentura jsme následně vyjednali hráči roční angažmá v Kazachstánu, kde jeho měsíční příjem zhruba pětinásobně převyšoval boleslavskou variantu. Je třeba dodat, že bez kvalitního tréninkového procesu a veškerého servisu v Mladé Boleslavi by hráč na zmíněné kazašské angažmá nemohl dosáhnout.

"Vyjádření Sport Investu i Mladé Boleslavi se nezakládají na pravdě a nejsou podložené žádnými důkazy. Nakonec rozhodující je pravomocný rozsudek soudu," reaguje na závěr Jeslínek.

autor: David Janeczek | před 1 hodinou

