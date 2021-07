Na fotbal bude moci dorazit až pět tisíc lidí, na větší stadiony i více

Od nové sezony první a druhé fotbalové ligy se zvýší povolený počet diváků na stadionech.

Všude bude moci být pět tisíc příznivců, někde i více. Na zápasy mistrovské Slavie bude moci do Edenu téměř deset tisíc fanoušků. Diváci budou muset v rámci trvajících opatření proti koronaviru doložit bezinfekčnost a v hledišti mít respirátory. Informovala o tom Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.

Stadiony s kapacitou do pěti tisíc míst budou moci být plně obsazené. Do hledišť s kapacitou od pěti do deseti tisíc bude moci maximálně pět tisícovek fanoušků, stadiony pro deset tisíc příznivců a více mohou kluby za dodržení rozestupu nejméně jednoho sedadla obsadit až z poloviny.

Těsně před koncem minulé sezony se povolená kapacita zvedla na 20 procent, předtím mohly být stadiony od začátku května obsazeny nejvýš z deseti procent. Velká část minulého ročníku se kvůli koronavirové pandemii hrála bez diváků, od první poloviny prosince mohlo na utkání 300 osob z řad partnerů klubu.

Z 16 účastníků nadcházející prvoligové sezony mají stadiony s kapacitou do pěti tisíc diváků pouze Karviná (4833) a Mladá Boleslav (5000), kde bude hrát své domácí zápasy i nováček z Hradce Králové. Tyto kluby mohou zaplnit hlediště stoprocentně. Další šestice klubů, která má stadiony s kapacitou mezi pěti a deseti tisíci, bude moci na utkání pustit maximálně pět tisíc lidí.

Slavia, Sparta, Plzeň, Ostrava, Teplice a Olomouc pak mají arény pro více než deset tisíc lidí a zaplnit je budou smět z poloviny. Na největší stadion v Česku do Edenu s kapacitou 19.370 na fotbalová utkání tak bude moci dorazit necelých deset tisíc diváků, do Teplic a na Spartu pak zhruba devět tisíc lidí. Výjimkou budou sektory na stání, ve kterých se musejí dodržet rozestupy.

Po rozvolnění diváckých omezení se od nové sezony vrátí povinnost poskytnout vstupenky hostujícím fanouškům. Domácí klub jim bude muset uvolnit minimálně pět procent kapacity.

Příznivci nadále budou muset mít v hledišti nasazený respirátor. Na stadiony se dostanou pouze s negativním testem na koronavirus, certifikátem o provedeném očkování nebo potvrzením o tom, že v posledních 180 dnech prodělali covid-19. Antigenní testy nesmějí být starší 72 hodin, PCR odběry pak sedm dní. Od očkování musí uběhnout nejméně 14 dní.

Nový ročník první ligy začne v sobotu 24. července, druhá liga odstartuje o den dříve.