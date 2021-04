Slavia je plná rasistů. A ty myslíš, že bych tu byl? Olayinka se zastal týmu

Nigerijský fotbalista Peter Olayinka se na svém profilu na sociální síti postavil za tým pražské Slavie, když jej jeden z fanoušků označil za rasistický.

Po silně negativní a jednostranné kampani britských médií následující po kauze Ondřeje Kúdely je názor většiny zahraničních fanoušků neochvějný: Slavia Praha je klub plný rasistů.

Podobný názor ostatně zazněl i pod sobotním příspěvkem Petera Olayinky na jeho instagramovém účtu. Ten zveřejnil fotografie z odvety proti Arsenalu a napsal: "Chtěl bych poslat velké díky všemocnému bohu a poděkovat všem za podporu, lásku a starost. Bylo to úžasné. Další velká lekce pro nás, ale jdeme dál, díváme se dopředu."

Jeden z fanoušků pětadvacetileté opoře sešívaných odepsal. "Brácho, jsem na tebe pyšný, ale divím se tomu, jak můžeš fungovat uprostřed těch rasistických hráčů."

"Jak to myslíš?" reagoval Olayinka, načež jeho příznivec zmínil incident z utkání proti Rangers. "Ok brácho, ale ty věříš tomu, že bych zůstával v klubu tři skvělé roky, kdyby to fakt byli rasisté?" vysvětloval nigerijský křídelník. "To máš vlastně pravdu," uznal následně fanoušek.

Olayinkovo gesto ocenily stovky lidí a na Twitteru jej vyzdvihl rovněž předseda představensta Slavie Jaroslav Tvrdík.