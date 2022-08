Můžeme si za to sami, litoval ztraceného zápasu v Jablonci Jankto

Podle křídelníka Jakuba Jankta si fotbalisté Sparty mohou za ztráty v úvodu sezony pouze sami vlastním přístupem. Pražané navzdory dlouhé přesilovce jen remizovali v utkání šestého kola první ligy v Jablonci 1:1 a podruhé za sebou a celkově už potřetí v ročníku nejvyšší soutěže nezvítězili.

Šestadvacetiletá letní posila Letenských varovala, že pokud se sparťané nevyvarují chyb jako dnes a minule proti Bohemians 1905, jen těžko budou vyhrávat.

Sparťané v Jablonci vedli od 10. minuty po gólu Kryštofa Daňka, ale těsně před pauzou si nechali dát vyrovnávací gól od Miloše Kratochvíla a po změně stran nevyužili přesilovku po vyloučení Jakuba Považance z 55. minuty.

"Vedli jsme a pak dostaneme gól, který prostě dostat nemáme. Myslím, že 40 minut jsme měli utkání pod absolutní kontrolou. Začali jsme výborným presinkem, dali jsme rychlý gól. Jablonec tam nic neměl a z odraženého balonu po našem výkopu dostaneme gól. Přestože jsme neprohráli, remíza je pro nás určitě málo," litoval v rozhovoru pro klubovou televizi Jankto.

Sparta po sobotní domácí remíze s Bohemians 1905 podruhé za sebou hrála 1:1 a ve středu může její ztráta na Slavii už v úvodu sezony narůst na čtyři body.

"Dostáváme se do problémů sami. Není to o Jablonci, nebylo to o Bohemce. Je to jenom o nás. Pokud tyhle chyby budeme opakovat, bohužel nebudeme vyhrávat," poznamenal Jankto.

"V první i druhé půli byly momenty, které se nám prostě nemohou stávat. V druhé půli jde Jablonec v deseti hráčích sám na bránu, těch brejků tam bylo několik. My potom nejsme schopni to ve finální části hřiště dohrát, a to včetně mě. Každý musíme začít u sebe, co můžeme udělat sami lépe. Nemůžeme koukat na ostatní, můžeme si za to my," doplnil Jankto, jenž přišel na Letnou coby odchovanec konkurenční Slavie v první polovině srpna ze španělského Getafe na hostování s opcí.

Sparta má zatím v sezoně problémy s hrou do plné obrany. Jablonec i Bohemians vyrukovaly s třemi stopery. "Soupeři proti nám všichni nastupují v rozestavení 5-4-1. Když Jablonec dostal červenou, úplně to zatáhl. Myslím, že musíme víc riskovat, být odvážnější jeden na jednoho. Dávat víc centrů, sypat to tam," prohlásil Jankto.