Ze Sparty ho vyhánějí, kabina je bez nálady. Musím to přijmout, hlesl Priske

Trenér fotbalistů Sparty Brian Priske respektuje pokřiky fanoušků proti své osobě, které od „kotle“ zazněly po remíze 1:1 v Plzni ve šlágru 14. ligového kola.
Devětačtyřicetiletý dánský kouč považuje za logické, že příznivci jsou po jediném vítězství z posledních osmi soutěžních zápasů nespokojeni. Pražané ze čtvrtého místa tabulky ztrácejí na lídra Slavii už 10 bodů, Priske nicméně odmítl, že by dostal od vedení ultimátum. Řekl to na tiskové konferenci.
Po závěrečném hvizdu fanoušci v „kotli“ nejprve skandovali proti vedení a pak spustili pokřik „Priske ven“.
„Musím to přijmout. Tak to ve Spartě chodí, když nevyhráváte. Remízy pro nás nejsou dost. Když se vám nedaří, je to prostě součástí toho být ve Spartě, nejde to změnit. Když nevyhráváte, fanoušci logicky nejsou šťastní, chápu je,“ prohlásil Priske.
„Slyšel jsem to, samozřejmě je těžké to poslouchat. Ale akceptuji to. Já se dál soustředím na tým, abychom byli schopni podávat výkony, které nám zajistí výhry. Po nich všichni toužíme,“ doplnil rodák z Horsensu.
Jeho svěřenci potřetí z posledních čtyř kol pouze remizovali a jejich ztráta na lídra soutěže Slavii znovu narostla. Sparťané už navíc vypadli z domácího poháru po osmifinálové porážce s Ostravou a hrozí jim další sezona bez trofeje. „Ultimátum nemám,“ odpověděl Priske stručně na dotaz.
Připustil, že po další ztrátě nebyla v kabině ideální nálada. „Všichni samozřejmě cítíme tlak. Víme, že remízy nestačí a že si musíme počínat lépe. Nemůžeme se bavit jenom o tom, že výkony jsou dobré, že si vytváříme dost šancí a jsme dominantní. My prostě musíme vyhrávat. Všichni v kabině si to uvědomujeme na 100 procent. Musíme najít klíč k tomu, jak tohle změnit, přidat těch pár procent a začít vyhrávat,“ doplnil Priske.
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