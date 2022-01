Moje minulost fanouškům Bohemky nevadí, věří Kovařík. Ví ale, že se od něj čekalo víc

V létě přicházel do Bohemians z Plzně jako velká posila. Vždyť má pět mistrovských titulů (čtyři s Viktorií, jeden se Slavií) a prošel mládežnickými reprezentačními výběry. Jenže naděje zatím fotbalista Jan Kovařík v Ďolíčku úplně nenaplnil. "Doufám, že na jaře to začnu Bohemce splácet," věří třiatřicetiletý záložník v lepší výkony.

Jak jste zatím spokojen s působením mezi klokany?

Vidím to jako střídavě oblačno. Polovinu z té doby jsem byl zraněný, když jsem měl dvakrát natažený sval. Kvůli tomu jsem se nedostal do pořádného tempa, abych hrál víc zápasů za sebou. Bylo to na mé hře znát.

Dvakrát natažený sval… To jste se snažil jít přes bolest a zranění nedoléčil?

Ne, to ne, zranění neměla na sebe vliv, bohužel se to tak přihodilo. Bylo jenom na mně, abych se dostal co nejdříve na hřiště a do formy, ale bohužel svaly se nedají uspěchat. I styl hry byl trošku jiný, Bohemka hodně hraje na halfbeky, což jsem ještě nikdy před tím nepoznal. Ale postupem času si myslím, že už se pohybuju v prostorech, kde jsem měl. A pak už to je jen otázka času, kdy zlepšení přijde.

Cítil jste na sobě očekávání, že hru mužstva pozvednete a s tím přijdou i lepší výsledky?

Určitě se ode mě čekalo víc - góly, přihrávky. Ale bylo toho poskrovnu. Prostor na zlepšení je obrovský. Nesmím ovšem ten tlak tak vnímat, musím se soustředit jen na své výkony, abych byl platný pro tým. S trenérem jsem žádné problémy neměl, už před sezonou jsme rozebírali, jaké mám úkoly. Velké minus byla určitě ta zranění. Očekávalo se však víc od celého mužstva, zvláště po minulé, celkem vydařené sezoně. A kádr máme na to, abychom se nepropadli do nejhorší skupiny. Bohužel jsme nezvládali zápasy, které jsme zvládnout měli. Tolik inkasovaných branek je hlavní příčinou, proč jsme tak dole.

Podzim jste zakončili katastrofálně, čtyři porážky se skóre 3:15. To se jde hodně těžko do zimní přípravy, že?

Všechno se to odvíjí od našeho postavení. Kdybychom byli na 7. příčce a měli víc bodů, byla by nálada úplně jiná. Ale stejně bychom museli pracovat naplno. Když vylepšíme defenzivu a nebudeme dostávat tolik gólů, půjdeme tabulkou nahoru.

Bohemians mají hodně náročné fanoušky. Poznal jste to osobně?

Jsou hodně nároční a jsem rád, že je mám na své straně, protože do Ďolíčku se vždy jezdilo s dost nepříjemným pocitem, že je jako soupeř máte proti sobě. Podporují své mužstvo, na protivníka lítají i nadávky, je to dost ostré. Nikomu nic nedarují a jsou hodně kritičtí i vůči vlastnímu týmu. Ale když někdo nic nevypustí, tak to umějí ocenit.

Vadila jim vaše slávistická, jablonecká či plzeňská minulost?

To si myslím, že ne. To je už hodně dávno a jsem rád, že jsem přestoupil do Bohemky. A budu ještě radši, až jí to budu splácet lepšími výkony.