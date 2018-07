Mohli jsme jen překvapit. Nebudu se bičovat hned po prvním kole, řekl opavský Šrom

před 2 hodinami

Brankář Vojtěch Šrom držel Opavu dlouhé minuty ve hře proti Spartě. Nakonec však nechytil střelu z dálky.

Praha - Přes 70 minut držel brankář opavských fotbalistů Vojtěch Šrom v úvodním kole nové ligové sezony na Letné nulu a předvedl několik dobrých zákroků, pak však pustil střelu domácího Guélora Kangy z 30 metrů a slezský nováček nakonec na Spartě prohrál 0:2. Třicetiletý gólman si posteskl, že měl v klíčové chvíli zakrytý výhled.

"Popravdě ani nevím, že ta střela skočila. Neviděl jsem balon, hledal jsem si ho. Nechci to brát úplně na sebe. Nebudu se bičovat po prvním kole, to ne," řekl novinářům Šrom.

"Těch 70 minut jsme byli rovnocenným soupeřem pro Spartu. Mrzí to, ještě takový gól. Chystali jsme se na to, že kluci ze Sparty střílí z dálky. Nevystoupili jsme a já to nechytil. Pak už se to na nás začalo valit. Bohužel, psychika," doplnil bývalý brankář Baníku Ostrava.

Opavští se chystali na to, že sparťané z dálky hodně střílí. "Řekli jsme si, že Stanciu i Kanga to rádi zkouší z dálky. Ale kdybychom se měli připravovat na každého hráče jednotlivě, tak bychom na to museli mít měsíc. Bohužel jsme tam v tu chvíli neměli hráče na pozici šest, který by ho pokryl. Situace tak bohužel vyplynula," prohlásil Šrom.

Nováček se na Letné prezentoval sympatickým výkonem a jen nebránil. "Řekli jsme si, že chceme hrát to, co jsme hráli v druhé lize. Teď to pro nás bude složitější, v lize jsou kvalitnější soupeři. Ale nechceme sem přijet a hrát v deseti lidech vzadu," uvedl Šrom.

Myslí si, že ostudu v Praze neudělali. "Chvílemi jsme hráli, co jsme chtěli hrát. Škoda toho gólu. S postupujícím časem by se Sparta dostávala pod tlak. My jsme tu mohli jen překvapit a udělat nějaký senzační bod, nebo výhru. Škoda," doplnil.

Ocenil fanoušky, kteří za slezským týmem přicestovali ve velkém počtu. "Můžu před nimi jen smeknout. Je to super, když vás přijede podpořit 1500 lidí a skoro překřičí sparťany," dodal Šrom.