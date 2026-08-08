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Sport
Přenos skončil

Mladá Boleslav - Sparta 2:0. Domácí si připsali naprosto zasloužený triumf

Sport

Sledovali jste online přenos z utkání třetího kola fotbalové Chance Ligy mezi Mladou Boleslaví a Spartou Praha.

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