Mladá Boleslav - Slavia 0:2. Sešívaní využili převahy a zůstávají v lize stoprocentní

45+2

A je tady to, co jsme po opakovaném záběru očekávali. Vojtěch Smrž si dnešní premiéru v základní sestavě rozhodně nebude zapisovat do deníčku s hezkými vzpomínkami. Za zbytečný úder do hlavy Lingra dostal zaslouženě červenou kartu. Domácí tak budou dohrávat v deseti.