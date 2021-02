Místo VIP zdravotníci a permanentkáři. Na Slavii by mohlo až 3000 fanoušků

Fotbalová Slavia Praha by na příštích třech domácích ligových zápasech mohla mít v hledišti 3000 příznivců. Dorazit by mohlo 2000 fanoušků z řad permanentkářů a 1000 zdravotníků. Uvedl to předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík, podle něhož ministr zdravotnictví Jan Blatný podpořil pokračování projektu, který má za cíl vrátit při koronavirové pandemii diváky na stadiony či koncerty.

Slavia při minulých dvou domácích duelech v lize s Pardubicemi a v Evropské lize s Leicesterem vyzkoušela první etapu projektu s názvem Cesta ze tmy. Iniciativa má umožnit bezpečné pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí pro tisíce lidí v době pandemie. Slavia pozvala 300 lidí z řad partnerů klubu, kteří v mobilní laboratoři dopoledne v den utkání podstoupili PCR test na covid-19. Výsledky byly k dispozici do pár hodin a systém byl napojen na turnikety u vstupu do stadionu. Všichni museli mít při zápase respirátory. Povolená kvóta 300 osob z řad partnerů klubu platí v Česku od první poloviny prosince nejen na fotbale, ale i na hokeji. Lidé se musejí pohybovat v oddělených skupinách a mít negativní test, stačí antigenní. Slavia by nyní chtěla do hlediště dostat až desetkrát více příznivců. "Ministr zdravotnictví podpořil pokračování druhé etapy pilotního projektu Cesta ze tmy. Je naděje, že na příštích zápasech by mohlo být 2000 fans z řad permanentkářů a 1000 hostů bezplatně jako dárek všem z integrovaného záchranného systému. Všichni PCR test v den zápasu," uvedl Tvrdík na sociální síti Twitter. Podle něj by 3000 lidí mohlo dorazit na březnové domácí ligové zápasy s Ostravou a Opavou a dubnové pražské derby se Spartou. Stadion v Edenu má kapacitu 19.370 diváků, zaplněno by tedy mělo být asi 15 procent. Související Pozvat VIP hosty na zápas Slavie bylo morální selhání, omluvil se Tvrdík První fázi projektu poškodilo pozvání několika hostů na utkání s Leicesterem. Zápas sledoval bývalý ministr zdravotnictví a poradce premiéra Andreje Babiše Roman Prymula, který přitom jen pár hodin před výkopem vyzýval k tvrdším opatřením proti koronaviru. Předseda vlády s ním následně ukončil spolupráci. Mezi prominentními hosty byli ve čtvrtek i kancléř prezidenta Vratislav Mynář, europoslanec Alexandr Vondra, tenistka Petra Kvitová či generální ředitel České televize Petr Dvořák. "Je mi velice líto, že jsme jako klub eticky nevhodným pozváním několika hostů mohli poškodit dosavadní úspěšné výsledky první etapy projektu. Mrzí mě to zejména proto, že Slavia byla oslovena pro pilotní projekt v situaci, kdy jej řada institucí nebo organizátorů ze sportovního či fotbalového prostředí odmítla jako příliš finančně nebo organizačně nákladný a náročný," uvedl Tvrdík v dopise Blatnému, který přiložil. Související Je to morální selhání. Letos jsem neměl dovolenou. Omluvy i výmluvy VIP hostů Slavie Přehled "Chtěl bych vás ujistit, že případnou druhou etapu projektu věnujeme výhradně našim fanouškům z řad široké veřejnosti. Současně po inspiraci finálovým zápasem amerického Super Bowlu jsme připraveni jednu třetinu z vyčleněné kapacity bezplatně poskytnout fanouškům z řad integrovaného záchranného systému," doplnil Tvrdík. Je přesvědčen, že stadion bude bezpečný. "Jsme připraveni garantovat, že všech 3000 osob bude testovaných PCR testem v den zápasu a budou mít cestou klubu pořízený respirátor FFP2. Využití 15 procent kapacity umožní zajistit na tribunách dostatečné rozestupy. Věřím, že dojde ke stoprocentní eliminaci jakékoliv možnosti šíření covidu-19," uvedl Tvrdík. Ministr zdravotnictvi CR podporil pokracovani druhe etapy pilotniho projektu Cesta ze tmy. Je nadeje, ze na pristich zapasech by mohlo byt 2.000 fans z rad permanentkaru a 1.000 hostu bezplatne jako darek vsem z integrovaneho zachranneho systemu. Vsichni PCR test v den zapasu. pic.twitter.com/fNDCk5dx88 — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) February 23, 2021