Nemilosrdné Dynamo trestalo minely. My ty branky soupeřům nabízíme, divil se Jílek

Už 126 let hrdosti a cti, stálo na transparentu v kotli Sparty při pátečním zápase Fortuna:Ligy s Českými Budějovicemi. U desítky tisíc diváků, kteří v pátek večer na Letnou zavítali, se ale po závěrečném hvizdu tyto pocity patrně mísily s pocity zmaru.

Slavnostní zápas, do kterého Letenští nastoupili v replikách historických dresů, domácím pokazily tři hrubé chyby v obraně, po kterých Sparta jen s námahou dokázala vyrovnat na konečných 3:3.

"Těch jednoduchých branek je strašně moc," kroutil na tiskové konferenci po utkání trenér domácích Václav Jílek. "My ty branky soupeři nabízíme naším přístupem."

Někdejšímu trenérovi Sigmy, který Spartu od léta vede, se nelíbil zejména první poločas, v němž domácí inkasovali dvě branky. Nejprve ztratil míč na polovině Georges Mandjeck a Dynamo dokázalo brejk využít, v závěru poločasu pak ze standardní situace po faulu Mandjecka skóroval skrze rozestoupenou zeď Benjamin Čolič.

"Vstoupili jsme do utkání strašně špatně, způsobem hry to připomínalo začátek sezony. Byla tam malá aktivita, nízká kvalita, nekompaktnost. Postrádali jsme větší energii a odhodlání hráčů," divil se Jílek. "O poločase jsme si k tomu ale důrazně něco řekli a pak už to bylo lepší."

Ve druhé půli nicméně přidal další minelu Semih Kaya, který nedokázal odhlavičkovat nakopnutý míč a brejk využil David Ledecký. I když Sparta nakonec dokázala ještě jednou skórovat, počítá už čtvrtou domácí ztrátu v sezoně.

Svůj díl viny na tom možná mají i fanoušci v kotli, kteří za stavu 3:3 zapálili světlice uprostřed největšího tlaku domácích. Zápas byl na několik minut přerušen.

"Tohle určitě bylo nepříjemné. Měli jsme tlak, standardní situaci a pak přišly ty dělobuchy…, z mého pohledu je to strašně nešťastné," vyhnul se kritice fanoušků Jílek.

Naopak směrem k rozhodčím si poznámku neodpustil. Konkrétně k verdiktu sudiho Marka, který neodpískal v nastavení penaltu po zákroku Čoliče na Libora Kozáka. "To byla hodně diskutabilní věc a podle mě penaltový zákrok," prohlásil Jílek. "Ale na druhou stranu, měli jsme utkání dovést k výhře bez berličky v podobě penaltového zákroku."

Dokázali jsme Spartu přinutit k chybám, liboval si Horejš

Mnohem spokojenější byl po utkání pochopitelně trenér Budějovických David Horejš. I když jeho tým třikrát v zápase vedl, remízu nakonec považoval za zaslouženou.

"Dostali jsme se sice třikrát do vedení, ale Sparta má kvalitu. Dostala nás vždycky po gólu pod tlak a srovnala," prohlásil po zápase Horejš. "Takže jsme spokojení, že si vezeme bod. Hlavně jsem pyšný, jakou hrou jsme přispěli k úrovni zápasu, protože diváci viděli nadstandardní utkání."

📊 "Čím víc gólů dáme, tím víc bodů máme"



Počet získaných bodů na jeden vstřelený gól v letošní sezóně🇨🇿

1. Opava 1.42

2. Teplice 1.38

3. Zlín1.36

4. Slovácko 1.25

5. Slavia 1.22

-------------------

15. Budějovice 0.82

16. Sparta 0.78 — Livesport Data (@DataLivesport) November 22, 2019

Kouče Jihočechů nezaskočil ani překvapivý tah Václava Jílka, který nasadil do středu zálohy místo Martina Haška Georgese Mandjecka. Ten se podepsal pod dvě inkasované branky domácích.

"Těžili jsme z toho, že už jsme dvakrát se Spartou hráli. Chtěli jsme ji donutit k chybám a ty se nám dařilo trestat. To, že nehrál Hašek, ale Mandjeck pro nás, nechci říct, byla výhoda, ale dokázali jsme na tenhle překvapivý tah zareagovat," dodal Horejš.