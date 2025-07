Drchal? Neomluvitelné. Minelou proti instalatérům z Edenu poškodil tým, nechápe Fukal

"Pro útočníka Václava Drchala nemám jediné slůvko omluvy. Takovou šanci prostě proměnit musí. Je to o hlavě, právě proto je tam, kde je - v Bohemce, a ne ve Spartě, kde vyrůstal, nebo dokonce ještě někde dál," říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý český reprezentant Milan Fukal.

Obhájce titulu Slavia zvládla vršovické derby, to je pro ni nejdůležitější. Trenér Jindřich Trpišovský připustil, že mužstvo ještě není v patřičném rozjezdu, ale u druhého kola není nic neobvyklého, že maličkosti nejsou ještě doladěny. Navíc Slavia se chystá na vrchol formy v pozdějším období, i když ligové body jsou rovněž potřeba. Trenér domácích Jaroslav Veselý to vystihl přesně: slávisté jsou jako instalatéři, odvedou práci a vystaví fakturu.

Pro útočníka Václava Drchala nemám jediné slůvko omluvy. Takovou šanci prostě proměnit musí, zápas by se mohl odvíjet jinak. Je to o hlavě, právě proto je tam, kde je - v Bohemce, a ne ve Spartě, kde vyrůstal, nebo dokonce ještě někde dál. Má k mužstvu odpovědnost, když takovou šanci zahodí, jenom všechny poškodí.

Naděje, že se věkem zklidní a bude při takových příležitostech úspěšný, tu je, je mu šestadvacet, ale zase už ne tak málo, aby se mohlo poukazovat na jeho mládí.

Za Slavii nastoupilo v základní sestavě deset českých hráčů! Nic proti cizincům nemám, zažil jsem jich hlavně v zahraničí dost, neměl jsem se žádným problém, ať byl jakékoli barvy pleti či národnosti. Ale neskrývám, jak jsem rád, když nastupuje co nejvíce českých fotbalistů v jakékoli soutěži, zvyšuje to možnosti pro národní tým.

Cizinci jsou pro české kluby nezbytní, i v klubech s nižšími rozpočty. Když ve Slavii, tedy mistrovském týmu, nastoupí deset Čechů, jen to vítám.

Kdyby se v prvním duelu s Hradcem nezranil nigerijský stoper Igoh Ogbu, nejspíš by byl v základu. Zastoupil ho David Zima a nemám pocit, že by slávistická obrana byla zranitelnější. Moc se mi líbí ve spojení se zkušeným Tomášem Holešem, který má velký respekt a umí mladšího spoluhráče - Davidovi je čtyřiadvacet - usměrnit. Proti Bohemce udržela Slavia nulu a to se počítá.

Nikdy jsem nezažil, aby utkání nebylo dohráno pro nepřízeň počasí. Byl jsem u toho, když nám s Jabloncem zranili diváci na Bohemce brankáře Zdeňka Jánoše, zápas se také nedohrál, uskutečnil se v náhradním termínu, ale takovou slotu jako ve Vítkovicích ne. A je jen dobře, že se střetnutí neuskutečnilo, v takových podmínkách a hlavně spíše v bazénu než na hřišti by fotbal neměl cenu.

Pro Teplické, kteří prohrávali, je na jednu stranu výhoda, že se bude nastupovat od nuly, ale musí znovu do Ostravy, tedy cestování, změna programu, jiný tréninkový rytmus, není to příjemné.

Ale rozhodnutí schvaluju, hrát se nedalo.

Po druhém kole je jediná bez ztráty Karviná. Není to pro mne velké překvapení, o dobré práci celého klubu a trenéra Martina Hyského jsem už mluvil na jaře vícekrát. Má na ni klid, není pod tlakem a ukazuje se, že mužstvo dokáže jít nad své limity.

Mluvil jsem s klukama z Hradce, po remíze na Slavii bylo velké očekávání, ale ubezpečovali mne, jaký vyspělý a takticky skvěle připravený soupeř proti nim stál. Průnik Karviné na čelo tabulky, byť jsou za námi jen dvě kola, je pro ligu jen dobře, ať se zvyšuje kvalita a tlak na favority.

Vedení Viktorie Plzeň podává protest proti rozhodčímu. Má na to právo, ale při vyrovnávacím gólu Nemanji Tekijaškiho bych se hlavně ptal, jak fungovala obrana domácích. Běží nastavení, Jablonec chce vyrovnat, posílá na zteč veškerou sílu Martince, Puškáče a další bijce. Za plzeňskou obranu propadne balon po odvráceném centru, žádná promyšlená akce, hraný jak na náhodu a Tekijaški se prosadí.

Jestli předcházel nějaký diskutabilní zákrok na Svetozara Markoviče, nezkoumám, akci vyřeším. Plzeňští obránci byli v početní převaze, tohle se nemůže takovému mužstvu přece stát.

Zastal bych se trošku i jabloneckého Martina Cedidly, který ošklivě zranil brankáře Martina Jedličku. Bylo to otřesné, při takových situacích odvracím zrak, ale vím jistě, že ho zranit nechtěl. Nešel do souboje surově, zákeřně, ale tak, jak by se mělo. Srazili se, nešťastná náhoda.

Naopak Jedlička podle mého měl být v souboji razantnější. Je to jeho území, nemá znát slitování. Sám jsem kolikrát dostalo od brankářů - i od vlastních - pořádně naloženo, klidně řeknu do držky, že jsem si příště rozmyslel do centru chodit. Proto tvrdím, že to na červenou kartu nebylo, úmysl zranit jsem tam nenašel.

Sparta otočila zápas s Mladou Boleslaví, psychicky jí to hrozně pomůže. A není podstatné, že vítězný gól padne v nastavení z pokutového kopu. Výhru potřebovala, fanoušci opět nadšení, před odvetou s Aktobe v kvalifikaci Konferenční ligy deka z hráčů spadne. Do ideálu má Sparta ještě hodně daleko, ale byla to nesmírně důležitá výhra.