V Ďolíčku neztratí body jen Sparta, věští Fukal. A lituje Gebre Selassieho

"Sparta s Bohemkou jen remizovala a ztratila první body. Na faktu, že chce útočit na titul, se však nic nezměnilo. Bohemka má kvalitu, body se nebudou z Ďolíčku vozit snadno,“ říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz její bývalý hráč a český reprezentant Milan Fukal.

Sparta v pražském derby s Bohemkou jen remizovala a ztratila první body. Nemyslím si však, že by se na faktu, že chce útočit na titul, něco změnilo. Bohemka má kvalitu, je to silné a dobře vedené mužstvo, především doma bude vždycky nebezpečné a body se nebudou z Ďolíčku vozit snadno. O tom se přesvědčila nyní i Sparta. Varováním v jejích ambicích je snad jen to, že první půli ji domácí poměrně výrazně přehrávali.

Přiznávám, že jsem nečekal, jak si Slavia poměrně snadno po nešťastném dvojutkání s Ferencvárosem, kdy přišla o šanci proniknout do Ligy mistrů, poradila v Mladé Boleslavi. Já letos Boleslav považuju za výborné mužstvo, které bude útočit na nejvyšší příčky. Důležitým okamžikem byl neuznaný gól domácích za bezbrankového stavu, kdyby vedli, měla by to Slavia o mnoho těžší.

Vyjádření Ondřeje Karafiáta, který prohlásil, že na druhé straně by se takový útočný faul nepískal, ničemu neprospívá. Chápu, že se něco řekne těsně po prohraném zápase v emocích, zažíval jsem to mnohokrát, ale od toho jsou rozhodčí, by situaci posoudili. Navíc ji zkoumal i VAR, jenž má možnost všechno probrat s nadhledem. My jsme však národ plný podezření…Nevím, jestli by Karafiát mluvil stejně, kdyby po takovém střetu dostala gól Boleslav a byl by uznán.

Slavii pomohli dva útočníci. Jan Kuchta přiznal, že čekal, až brankář Šeda začne s míčem kouzlit, a nachytal ho. Pokud se skutečně na to připravoval a soustředil, prokázal, jaký je to borec, jaké má sebevědomí. Slavia musí být ráda, že takového hráče má, je pro mužstvo nesmírně platný. Stejně tak Ivan Schranz. Hosté ve druhé půli, kdy hráli v početní převaze, zahazovali jednu vyloženou šanci za druhou, až Schranz našel klid a proměnil ji. V tom je jeho obrovská síla.

Jablonci chybí Schranz, Gebre může litovat

A ukazuje se, jak chybí Jablonci, jak byl pro něj přínosný. Přitom nejde jen o góly, které sám nastřílel, ale vedle něj úžasně vyrostl kanonýr Martin Doležal. Nejednou není a Jablonec se trápí. Porážka v Teplicích byla pro mě překvapením. Nechci podceňovat Teplice, také mají kvalitu, ale podle mého Jablonec ji má vyšší a neměly by mu konkurovat, v uplynulém ročníku to jasně prokazoval. Není však Schranz, který dokázal dát v pravý čas gól, a je to znát.

Ještě hůř je na tom Liberec. Mužstvo, které se každý rok cpe do pohárové Evropy, najednou je poslední. Neříkám, že by měli mít po čtyřech kolech dvanáct bodů a všechny válcovat, ale tohle je přece jenom hodně málo. Já vím, los byl zatím pro Slovan krutý, přímo hrůzostrašný. Silné Slovácko, doma Sparta a Plzeň, jediný bod vyválčil v Hradci. Věřím, že si to v klubu s chladnou hlavou rozeberou a nastane zlepšení.

Milan Fukal Věk: 45 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Z národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

Nejvíc je mi líto Theodora Gebre Selassieho. Vrátil se po letech v bundeslize domů, těšil se, ale místo toho, aby zapadl do mužstva, kde je pohoda a sbírají se body, přichází nepříjemná situace, kterou nikdo nechtěl. Sám to nezvládne, ale má v sobě potenciál, aby strhl ostatní. Výborné by pro všechno bylo, aby se uspělo hned v Českých Budějovicích. Hned by se v mužstvu zvedla nálada.

Zlín ukázal charakter

Pro mě překvapením kola byl vítězný zlínský obrat v Karviné. Obrátit skóre z 0:2 na 3:2 během půl hodiny a ještě k tomu venku, to nebývá časté. Podle mého došlo ze strany Karvinských k nějakému podcenění, ztrátě koncentrovanosti, už si zřejmě mysleli, že v pohodě si dojdou pro tři body.

Já však především oceňuji velikost a charakter hráčů Zlína. Ukazuje se jedno - nikdo se nemá předčasně vzdávat. Prohráváte o dva góly, i to se stane, pak už všechno vrhnete do útoku, je v konečném účtování jedno, jestli prohrajete o dva góly nebo o čtyři. Jdete to naprostého rizika. A najednou vyjde vám něco, co se dosud nedařilo, poznáte, že to jde. Objevíte v sobě sílu, herní i morální, na zvrat v utkání.

A tohle by měli mít v sobě všichni hráči, když jdou do utkání. Nevzdávat se, věřit si, pořád bojovat. Jsou to přece profesionálové, proto mají angažmá v první lize. Podobné obraty bychom měli vídat pravidelně.