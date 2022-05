Fukal: Fotbal umí být krásný, ale proč to nejde v Česku? Účel je nade vše

"Souboj Slavie s Plzní nelahodil oku fanouška, všechno bylo podřízené účelu. Hradecký trenér Miroslav Koubek po remíze na Letné řekne, že nebyl spokojený s výkonem mužstva. Skvělé, je to borec,“ říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz bývalý český reprezentant Milan Fukal.

Souboj Slavie s Plzní, druhého s prvním, měl být zážitek, ale přiznejme si, nebyl to zápas lahodící oku fanouška. Nasazení, dramatičnost, emoce to tam každý našel a měrou vrchovatou, ale fotbalové krásy moc ne. Šlo o hodně, účelu bylo podřízeno vše, taktika z toho vycházela. Plzeň dosáhla svého, udržela náskok, o nic víc jí nešlo.

Kdo viděl semifinále Ligy mistrů Manchester City - Real Madrid, byl uchvácen, jak fotbal může být krásný. A ptá se: Proč to nejde u nás? Výhrada, že se střetly nejlepší kluby Evropy, možná světa, je namístě, ale teď se střetly nejlepší kluby české nejvyšší soutěže. Proč tedy nepotěší fanouška na české úrovni?

Na to říkám - zeptejte se vedení klubů, proč už tady ve Slavii není Stanciu, proč byl prodán Kuchta, proč Plzeň pustila Brabce. Anebo trenéra, proč nastoupil Holeš, přestože nebyl úplně fit a není dotrénovaný. A najdou se další dotazy. Nikdo nehodnotí hru, ale řeší se penalty, jak byly důležité body, postavení v tabulce. Nikdo se nepozastaví nad tím, že utkání diváky příliš nepotěšilo. Zároveň však dodám, že to klubové fanoušky ani nezajímá. Chtějí vidět svůj tým na prvním místě, jak, to není pro ně důležité.

Utkání opět pískali polští rozhodčí. Když si vzpomenu, jak zvládla derby trojice s hlavním Marciniakem, byl to obrovský rozdíl. Připadala mi mnohem jistější, především rozhodnutí byla daleko rychlejší. Teď se jen hra kouskovala, pořád se jenom čekalo, jaký bude konečný verdikt. Nelíbilo se mi to.

Hradec neprohrál na Letné po 56 letech, vyrovnal, když domácí šli do vedení po penaltě. A trenér Miroslav Koubek řekne, že nebyl spokojený s výkonem mužstva. Skvělé! Skvělé! Jenom chválím! To je borec, hltám jeho filozofii.

Hradec porazí v základní části Plzeň, v nadstavbě Slavii, remizuje na Spartě, přesto nenechá hráčům narůst hřebínek. Dokázal je pochválit, tak je dokáže i zkritizovat. Chce jít s týmem dál, chce pracovat, aby se pořád zlepšoval. V tom zaslouží obdiv.

Milan Fukal Foto: ČTK Věk: 46 let Někdejší důrazný stoper. Se Spartou získal dva ligové tituly, skvělé jméno si udělal v německé Bundeslize, kde strávil celkem šest sezon - nejdříve v Hamburku, pak v Borussii Mönchengladbach. Za národní tým nastoupil k 19 reprezentačním zápasům.

Karviná sestupuje, ale není to nic překvapivého. Body neudělala, spoustu zápasů ztratila, i když vedla. Nepřeju to nikomu, ale asi je to spravedlivé. Po výhře nad ní odskočil z předposledního místa Jablonec, ale rozhodně nemůže být v klidu, zachráněný pořád není. Další kolo může být všechno jinak.

Před nějakou dobou jsem například kritizoval obranu Pardubic, kolik dostává gólů, po základní části 67, děsivé číslo. Jako by mě slyšely, v nadstavbě dva zápasy, oba venku a udržely nulu. To je pro tým správná cesta, pevná defenziva ho může udržet v lize, dokonce se může vyhnout baráži, což by bylo vzhledem k průběhu ligy pro Pardubice fantastické.

Dost se obávám o Bohemku. Nečekal bych, že bude mít najednou takové starosti. Nezvládla doma Pardubice, teď jede do Zlína, který je už téměř zachráněný, ale jistotu ještě nemá. Nevím, jestli Bohemce prospěla výměna trenéra. K žádnému oživení nedošlo, nepřišla jediná výhra, efekt se nedostavil. Dostala se do velmi nezáviděníhodné situace, z níž se však musí prokousat sama.