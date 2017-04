Měli jsme výhodu, ale nezvládli jsme to. Snad soupeři ještě Plzeň o body oberou, doufá Šilhavý

před 40 minutami

"Máme za sebou náročnější program, v tomhle měsíci jsme hráli už sedm zápasů, i s tím může souviset takový výkon. Výsledek je jedna věc, ale i naše předvedená hra byla špatná," přiznal po prohraném domácím zápase s Jabloncem kouč Slavie Jaroslav Šilhavý.

Praha - Fotbalová Slavia už zase nemá mistrovský titul ve svých rukou. Po domácí remíze s Jabloncem sice vede tabulku o skóre před Plzní, ale pro úřadující mistry hovoří lepší jediná branka navíc ze vzájemných zápasů.

V Edenu se slavilo už před zápasem, čínská společnost CEFC totiž oficiálně koupila dvacetitisícový stadion. "Pokazili jsme oslavu. Přebíráme stadion, a my jsme to výhrou neposvětili. Nevím, jestli to je zkušenostmi, protože tlak se v posledních zápasech zvětšuje," přemýšlel kouč Slavie Jaroslav Šilhavý nad příčinami ztráty dvou bodů.

"Máme za sebou náročnější program, v tomhle měsíci jsme hráli už sedm zápasů, i s tím může souviset takový výkon. Výsledek je jedna věc, ale i naše předvedená hra byla špatná," pokračoval kouč sešívaných.

Slavia navíc během minulého týdne vypadla z domácího poháru se Zlínem a kouč Jablonce Zdeněk Klucký přiznal, že se taktikou týmu Bohumila Pánika inspiroval. "Podobalo se to úternímu zápasu se Zlínem. Vysoko nás napadali. My působili unaveně a byli těžkopádní. Jablonec byl kombinačně lepší a v soubojích byl dřív a tím získával i odražené míče," vysvětloval Šilhavý.

Africké hvězdy stagnují

Zdá se, že některým tahounům týmu z Edenu začíná ke konci sezony docházet dech. Kouč Šilhavý dokonce na začátku druhé půle stáhl ze hry z výkonnostních důvodů opěvovaného stopera Simona Deliho. "To, že jsou někteří hráči z formy, jde vidět na hřišti. Deli si teď vybírá slabší chvilky, ale třeba i Ngadeu jde mírně dolů. Může to být i menší zkušeností z těchto vypjatých zápasů," popisoval pětapadesátiletý trenér.

Do konce sezony zbývají čtyři zápasy a Slavia musí čekat na zaváhání Plzně. "V tréninku se zaměříme spíše na taktiku. Výsledky se vždy nemusí povést, ale potřebuju vidět, že hráči na hřišti bojují. S výhledem na titul jsme pořád ve hře. Plzeň může ztratit třeba hned v příštím kole v Jablonci," přál si Šilhavý.

Ještě na začátku minulého týdne měla Slavia blízko k double. Kdyby sezona skončila po tomto kole, byla by bez trofeje. "V lize jsme byli ve výhodě, ale nezvládli jsme to. Věřím, že týmy, které do konce sezony čekají Plzeň, je potrápí, protože žádné utkání není v české lize jednoduché," doplnil na závěr Šilhavý.

autor: David Janeczek | před 40 minutami

Související články