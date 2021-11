Mat v nastavení. Fotbalisté Ostravy otočili derby a v Karviné vyhráli 2:1

Nová předsedkyně švédské vlády, sociální demokratka Magdalena Anderssonová, kterou do úřadu teprve ve středu schválil parlament, po necelých 12 hodinách od jmenování do funkce na svůj úřad rezignovala. Její volební koalice se totiž zhroutila. Zelení ji opustili poté, co parlament nepřijal koaliční návrh rozpočtu.

Anderssonová byla první ženou v této funkci v dějinách země. Ačkoliv je Švédsko považováno za jednu ze zemí světa s největší rovností práv žen a mužů, v čele vlády jako jediná ze severských zemí ještě ženu nemělo.

Anderssonová uvedla, že rozhodnutí Zelených ji sice donutilo k rezignaci, ale předsedovi švédského parlamentu sdělila, že doufá, že bude do premiérského křesla opětovně jmenována, a to jako šéfka vlády složené z jediné politické strany.