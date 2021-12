Nepochopitelná hrůza, glosuje Bolkův zkrat Švancara. Jako by na něj řvala manželka

Někdejší fotbalový útočník Petr Švancara se diví kuriózní brance, kterou inkasoval od Sparty brankář Karviné Petr Bolek. "Absolutně to nechápu, jako kdyby na něj zařvala manželka,“ tvrdí ve svém tradičním poligovém komentáři Švancara.

Pro počínání karvinského Petra Bolka proti Spartě nemám vysvětlení. Napadá mě jen jedno: odcházíš z domu a manželka na tebe zařve - ne abys přišel zase ráno! Otočíš se, odvětíš - neboj miláčku, a zaklapnou se ti mezitím dveře. Pro mě silvestrovský gól.

Čekám, až mi vysvětlí, komu co vyčítal. Nejdřív jsem si myslel, že rozhodčímu, že to byl ofsajd, vlastně čekal, že gól nebude platit. Ale všechno bylo v pořádku. Něco takového jsem v profesionálním fotbale ještě neviděl. To se může stát, když si jdeš před barákem zakopat s borcama a najednou se dva pohádají, jestli prší a přestanou vnímat hru. To není chyba, to je hrůza! Zvláště v době, kdy Karviná nebyla úplně marná a mohla pomýšlet na body.

Hodně vášní vzbudilo rozhodnutí VAR ohledně hraní rukou před vstřelením gólu. Jsem o této problematice dost obeznámen, probírám to s předsedou komise rozhodčích Radkem Příhodou a vím, jak to UEFA posuzuje. A tímto výkladem pravidla se musíme řídit i u nás.

Gól Slavie v Olomouci z tohoto pohledu absolutně v pořádku. Pokud se od hráčova těla, a třeba i od dlaně, odrazí míč, ruka bude v přirozené poloze, tedy u těla, a zakončuje spoluhráč, gól platí. UEFA chce, aby padalo víc gólů, což v tomto případě záměr naplňuje. Proto se rozhodčí Zelinka nešel ani na záběry VAR podívat, měl jasno hned. Jiný případ je slovácký Kohút. Zpracovával míč sám sobě, nebyla to přihrávka, ruku v přirozené poloze už neměl. Brnkl mu míč o ni, v jednom záběru to bylo patrné.

Šlágrem kola bylo utkání Slovácko vs. Plzeň, docela mě to bavilo. Říká se, že rychlý gól zápas nakopne, v tomto případě mu spíš uškodil, než se Slovácko zahřálo a začalo hrát. Odkrylo, jakou má sílu. Prohru bych nesváděl na dva podle pravidel správně neuznané góly, ale musí si rvát vlasy za to, co neproměnili. V prvním poločase dvě či tři stoprocentní tutovky, ve druhém poločase v jejich zahazování pokračovali. Nakonec utkání rozhodl Beauguel svou fyzickou a psychickou pohodou.

Říká se, že v první minutě nemůžeš dostat gól, jinak je to nekoncentrovanost, že ještě hráči byli myšlenkami v šatně. Já si to nemyslím, první nebo dvacátá minuta, jde o kvalitu. Plzeň výborně zahrála po rohu nacvičený signál. Pernica na přední tyči hlavou míč lízne do prostoru, kde už snad ani nelze gólu zabránit, bylo to chtěné, Havel správně zavírá. Je třeba vyzdvihnout Plzeň.

Slávistický brankář Aleš Mandous udržel čisté konto už 588 minut. Je třeba zdůraznit, že Olomouc ho moc neprověřila, dobře byla na Slavii sice připravena, napadání, brejky, kombinace, ale před šestnáctkou a v zakončení slabota. Snad jen jedna příležitost. Nechci tvrdit, že má nulu zdarma, ale má ji. Nicméně já si pořád neumím přestavit, že je to brankář Slavie číslo jedna. Pořád tam vidím Ondru Koláře, to je už slávistická ikona. Ale tak se to někdy vyvine, Mandous ho mentálně do branky nepustí.

Pořád opakuji, že výsledky Slavie závisí na tom, jestli její hráči promění vyložené šance. A v Olomouci se to opět potvrdilo. Slavia si je vypracovat umí, ale zahodí i nemožné. Kdyby se to ještě víc sešlo, stane se, že neuspěje. Stanciu neproměnil penaltu, co zahodil Olayinka, to nepochopím. Zkušený borec, chytrý hráč, netrefí ani branku. Jestli se toho lekl… nevím. Já bych očekával nějaké řešení, že udělá něco, co má smysl. To jsem vyčítal Standovi Teclovi. Jde na gólmana sám, nevím, co zamýšlel. Placírka okolo brankáře, rozumím, když brankář lapí, O. K., skvělý zákrok. Ale Olayinka? Nemám vysvětlení.

Petr Švancara (44) Foto: Lukáš Caha Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Selhání Karviné pomohlo Teplicím, které konečně vyhrály a porazily Zlín, ale jestli se zvednou, to ukážou až další kola. Musí nabrat body také v příštích zápasech, mají navíc smůlu, že zabraly rovněž Pardubice a Jablonec. Ale přišla vzpruha, čtyři góly, to vytvoří v šatně jinou atmosféru. Skórovali i ti, kteří góly dávat mají - Mareš, Trubač. Jestli se mají zvednout, musí na tento výsledek navázat.

Jablonec vyhrál na Bohemce, když dohrával v devíti. Já bych ani v jednom případě druhou žlutou nedával, ale hráč je odpovědný za své tělo, za své počínání. Často se stává, že jsou hráči tak zapálení, že nevnímají, že jsou ohrožení. Ale uvědomovat by si to měli. Kolikrát trenéři takového chlapa, který neumí přepnout, raději stáhnou, aby mu nehrozilo vyloučení.