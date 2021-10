Mandous má první nulu ve Slavii, ale stále není jisté, kdo bude chytat proti Plzni

Brankář Aleš Mandous dostal v dohrávce 3. kola první ligy proti Olomouci přednost před poslední dobou nejistou jedničkou Ondřejem Kolářem a čistým kontem pomohl fotbalistům Slavie k vítězství 1:0.

Devětadvacetiletý reprezentant byl nadšený, že se proti bývalému klubu, odkud v létě do Edenu přišel, dočkal své premiérové nuly v dresu Pražanů. Trenér Slavie Jindřich Trpišovský označil Mandouse za nejlepšího hráče zápasu, zda ho nasadí i do nedělního šlágru proti Plzni, ale zatím neví.

"Cítím se skvěle. Vyhráli jsme, konečně taky s nulou. Ta nebude mít vliv jenom na mě, ale na celý tým. Určitě nám hodně pomůže a zvedne sebevědomí. Dlouho jsme nulu neudrželi. Splnilo se to navíc proti Olomouci, což mě může sice trochu mrzet, ale jenom trochu," řekl v nahrávce od klubu Mandous, který zamířil ze Sigmy do Slavie v červenci.

Při zranění jedničky Koláře odchytal v září a na začátku října šest soutěžních zápasů. Dostal se i do reprezentace, ale z osobních důvodů sraz národního týmu opustil. Podle médií s partnerkou přišli o nenarozeného potomka. Následně se mezi tyče vrátil uzdravený Kolář.

"Měli jsme poradu s trenéry brankářů a rozhodl takový pocit z Mandyho. Prošel si těžkým obdobím, které ho zasáhlo, bylo to na něm vidět. Ale v poslední době to byl zpátky on. Vypadal velice dobře na tréninku. Rozhodly aktuální výkonnost i řeč těla, kterou měl na tréninku. Viděl jsem, že se do brány těší. Roli hrálo i to, že jsme hráli s Olomoucí. Byl podle mě mužem zápasu, působil v bráně velice dobře," poznamenal Trpišovský.

Mandous během utkání neměl příliš zákroků. "Musel jsem být neustále koncentrovaný. Olomouc měla několik náběhů za obranu a brankář musí být neustále ve střehu. Stačí jedna situace a vše by mohlo být najednou jinak. Jsem rád, že se nám zápas povedl. Jedinou škodou je, že jsme nedali více gólů," uvedl Mandous.

Trpišovský ještě není rozhodnutý, zda bude Mandous chytat i proti Plzni. "Bavili jsme se, že to zatím bude jen na dnešní utkání a že si potom řekneme dál. Ale jsme s ním maximálně spokojení, s jeho výkonem a tím, jak dnes působil ve hře nohama. Budeme nad tím ještě sedět," řekl Trpišovský.

Slavia po výhře nad Olomoucí snížila ztrátu na vedoucí Plzeň na čtyři body. "Dnešní vítězství a tři body jsou pro nás velmi důležité. V neděli to bude krásný zápas proti lídrovi tabulky. Na to my ale nekoukáme, je nám jedno, jestli jsou první, nebo v prostředku tabulky. Budeme chtít jednoznačně další tři body," uvedl Mandous.

Jeho tým dnes netradičně absolvoval dvě děkovačky, jednu už před zápasem. Šlo o omluvu za to, že část hráčů nedorazila za fanoušky na děkovačku po víkendové remíze 2:2 v Českých Budějovicích. "S kluky v kabině jsme si řekli, že po tom, co se stalo v Budějovicích, uděláme na usmířenou tohle. Inicioval to (náhradní brankář) Přéma Kovář, myslím, že se to povedlo. Po zápase jsme si tak mohli užít krásnou společnou děkovačku, jak je zvykem," dodal Mandous.