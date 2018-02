Manchester City jde stejnou cestou jako my, tvrdí kouč pražské Sparty Stramaccioni

před 2 hodinami

Italský trenér letenského týmu se prý na podzim nemohl soustředit na svou práci, to se má na jaře změnit.

Praha - Trenér fotbalistů Sparty Andrea Stramaccioni věří, že na jaře bude mít jednodušší práci než na podzim, kdy tým i klub procházel mnoha změnami.

Po aklimatizaci a zimních změnách cítí italský kouč z týmu větší vnitřní sílu, sám se prý může lépe soustředit jen na svou práci a věří, že výsledkem bude druhá příčka v ligové tabulce.

"Druhé místo je naším cílem a věřím, že toho můžeme dosáhnout. Ale teď máme jediný cíl a to porazit Liberec. Nic jiného neřešíme. Nastoupíme před svými fanoušky a ti si zaslouží Spartu, která bude vítězit," prohlásil Stramaccioni.

Loni v létě přišel do Sparty jako první zahraniční kouč od roku 1995, kdy na Letné působil Jürgen Sundermann. Přivedl si vlastní realizační tým i hráče, spolu s vedením se snažil změnit chod klubu, zároveň se musel seznamovat s českými hráči i lidmi v klubu, poznávat českou ligu a kvůli tomu se nemohl maximálně soustředit jen na trénování.

Z tohoto pohledu je přesvědčený, že ho na jaře čeká mnohem snazší práce. Pomáhá mu i to, že Sparta v zimě do sportovního vedení klubu angažovala bývalého trenéra Zdeňka Ščasného, jehož pravou rukou se stal Tomáš Rosický, na podzim ještě hráč.

"Mít za sebou Zdeňka Ščasného s Tomášem Rosickým mi opravdu pomáhá. Mezi koučem a vedením klubu je potřeba mít osobu, která s vámi bude každý den na hřišti. Teď je pro mě všechno mnohem jednoduší, mohu se více soustředit jen na svou práci. Nebudu zabíhat do detailů, ale nebylo snadné v létě přijít jako zahraniční trenér a být hned efektivní," řekl Stramaccioni.

Během zimy přestavěl zejména zálohu, kam přivedl posily Nicolaea Stancia a Guélora Kangu. Věří, že přispějí k záměru častého držení míče a dominance nad soupeři. A to i za cenu rizika, že s nimi bude tým vzhledem k nižší průměrné výšce zranitelný při obranných standardních situacích.

"Rozhodli jsme se pro tuto cestu a filozofii. Chceme kontrolovat hru a mít kvalitní zálohu. Mnoho týmů v Evropě jde touto cestou, třeba Neapol. Teď jsem viděl Manchester City, který má vysoké jen dva stopery. Ví, že může mít problémy s bráněním standardek, ale rozhodli se jít touto cestou stejně jako my," naznačil Stramaccioni své plány.

Sestavu má Ital v hlavě, plány měnilo zranění Šurala

Ke změně musel vzhledem k odchodu Martina Dúbravky sáhnout i v brance, kam přivedl rumunského gólmana Florina Nitu. "Nebylo snadné získat náhradu. Český brankář takové kvality nebyl k mání. Nejlepší možnost byl Nita, což je výborný brankář. Má nevýhodu, že nezná hráče v české lize, nezná Potočného, Kerbra, Folprechta, kterým může čelit proti Liberci, musí se tedy více věnovat studiu soupeře u videu. V podobné situaci byl ale třeba Handanovič v Interu Milán," dodal Stramaccioni.

S přípravou, ve které Sparta zaváhala až v generálce se Spartakem Moskva, je spokojený. Komplikací pro něj je, že se zranil útočník Josef Šural, což mu výrazně nabourává plány. "Sestavu mám v hlavě, i když zranění Šurala naše plány změnilo. Ale věřím, že to vyřešíme jinými možnostmi, kterých máme dostatek," řekl.

Plány musel změnit i ohledně své snahy rychle se naučit česky. "Musím upřímně přiznat, že čeština je opravdu hodně, hodně složitá. Klíčová slova fotbalové mluvy ovládám, ale ještě to není na to, abych mluvil česky a dával v češtině rozhovory. Věřím, že jednoho dne to snad půjde," dodal s úsměvem.