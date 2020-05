Český fotbal se vrací. Bez diváků a lesku. Nebude to krajský přebor, slibuje Hoftych

Čeští fotbaloví fanoušci se po deseti víkendech bez fotbalu opět dočkali. Nejvyšší fotbalová soutěž se vrací. Ponejprve alespoň dohrávkou dvakrát odloženého zápasu Teplic s Libercem. Od úterý pak celá soutěž bude pokračovat naplno 25. kolem základní části.

Kluby jsou co se týče vyjádření před restartem sezony přerušené koronavirem téměř zajedno. "Na fotbal se těšíme, ale bez diváků nepůjde o to pravé ořechové," zní z většiny klubů. Včetně Teplic a Liberce, kteří otevřou fotbalový program před letní přestávkou.

"Jsme takoví startovní zajíci," říká před dohrávkou 23. kola Fortuna:ligy trenér Liberce Pavel Hoftych. Utkání se jako jediné odehraje před dalším rozvolněním opatření souvisejících s koronavirem, ke kterému dojde v pondělí.

Ministerstvo zdravotnictví dokonce pro konání utkání muselo schválit výjimku. Zápasu se bude účastnit minimální možný počet lidí. Kromě hráčů a realizačních týmů se pořádající Teplice musely snažit personálně v podstatě ve všech sférách, a stejné opatření budou dělat kluby i po pondělním rozvolnění.

Na utkání se pochopitelně nevejdou diváci, omezený bude počet novinářů, fotografů i pořadatelské služby.

Právě na utkání bez fanoušků hráči i trenéři často upozorňují. "Adrenalin nám teď chyběl, v nezvyklé chybějící divácké kulise vše bude zvláštní, ale na start se těšíme," uvádí Hoftych.

Otázkou je, jakou úroveň bude mít fotbal po dlouhé přestávce a relativně krátkém čase na přípravu na dohrání sezony. "Takhle dlouhá pauza tu ještě nebyla. Hráči běhali šest týdnů po lese, pak měli nekontaktní hry. To nemělo s fotbalem nic společného," doplňuje teplický trenér Stanislav Hejkal.

"Bylo to, jako by se mi vrátili hráči z krajského přeboru," souhlasí jeho trenérský kolega Hoftych. "Po třech dnech se to ale srovnalo. Jde o takové klasické období po letní nebo zimní pauze," myslí si.

Hráči jsou údajně často v lepší kondici než po letní nebo zimní přípravě, jelikož v karanténě mohli trénovat především fyzičku. To by je mělo připravit na divoký závěr fotbalové sezony, kdy zápasy půjdou v rychlém sledu.

"Kumulace zápasů bude obrovská, ale soutěž je regulérní, když je pro všechny stejná, což podle mě je. Věříme, že ligu dohrajeme až do konce," upřesňuje Hoftych. Zápas Teplice - Liberec má výkop v 18:00. Sledovat jej budeme online na Aktuálně.cz.