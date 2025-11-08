Mám chuť skončit a odejít z Česka, běsnil ředitel Slovácka. O půli seřval hráče

Čtyřiačtyřicetiletý severomakedonský funkcionář na tiskové konferenci také uvedl, že zkušení trenéři Miroslav Koubek a Petr Rada z rodinných důvodů odmítli nabídku Slovácka. Doufá, že nový kouč bude znám příští týden.
Na Slovácku, které nevyhrálo 10 kol po sobě a v tabulce zůstalo poslední, mu hodně záleží. "Bydlím tam a nechci, aby klub byl v takových věcech, ve kterých se nachází. Hodně mě to žere. Řeknu na rovinu, že bohužel něco není správně. Někde se stala chyba a teď to musíme vrátit zpátky. Ale hodně se na mně projevuje to, že mám chuť skončit a odejít z Česka. Přemýšlím o tom," řekl Šumulikoski.
Po pondělním odvolání trenéra Jana Kameníka dočasně usedl na lavičku. "Góly, které jsme dostali, ukazují, že hráči neudělali dostatečně to, co jsme chtěli. I když jsme se na to celý týden připravovali. Jestli někdo nosí dres Slovácka a prezentuje se takhle, je to za mě málo. První tři kola bylo všechno v pohodě a od té doby se všechno sesypalo. Musí trochu zabrat," řekl Šumulikoski.
"Není to o mně. Chceme pomoct klubu, ale jak vidím, asi na to někteří bohužel nemají. O poločase jsem byl tvrdý, ale teď to už nemá cenu, protože je reprezentační přestávka. V pondělí bude nový cyklus. Doufám, že trenér už přijde příští týden," prohlásil Šumulikoski.
Klub z Uherského Hradiště oslovil dva zkušené kouče. "Pan Rada a pan Koubek odmítli z rodinných důvodů. Jednali jsme s jinými trenéry a víme, co chceme. Teď je otázka, jak to proběhne a kdy se to uskuteční," uvedl Šumulikoski.
Někdejší hráč Slovácka, Zenitu Petrohrad nebo Ipswiche být trenérem nechce. "Nemám ty ambice, protože chci pracovat na něčem jiném. Pro mě je ambice pracovat tam, kde jsem byl předtím. Doufám, že trenéra už dotáhneme příští týden a bude všechno v pohodě," prohlásil někdejší severomakedonský reprezentant.
Všechno je podle něj o přístupu. "Hráči za mě mají kvalitu a ti, kteří tu jsou už dlouhá léta, to dokázali. Ale někteří hráči budou mít se mnou za svůj přístup velký problém. Ten přístup je za mě málo a tak se za Slovácko nehraje," řekl Šumulikoski.
Oživení do hry hostů přinesl v Malšovické aréně dvaačtyřicetiletý veterán a rekordman v počtu ligových startů Milan Petržela.
"Proto jsme ho tam dávali, aby trošku rozhýbal jejich obranu, ale bohužel se to nepovedlo. Je smutné, že dvaačtyřicetiletý frajer ukáže, že na to má a mladí kluci se na to dívají. Nevím, kam ten sport vede, ale není to správné," prohlásil Šumulikoski.