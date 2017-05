Lüftner po sezoně zamíří ze Slavie do Kodaně

před 53 minutami

FC Kodaň uplatnila výstupní klauzuli ve smlouvě Michaela Lüftnera. Bek Slavie tak po sezoně zamíří do dánské ligy.

Kodaň - Fotbalista Michael Lüftner po sezoně po půl roce opustí pražskou Slavii a zamíří do FC Kodaň. Dánský mistr uplatnil výstupní klauzuli ve smlouvě třiadvacetiletého stopera a podepsal s ním pětiletou smlouvu s platností od 1. července.

"Nebudu lhát, že jsme odchod Michaela očekávali takto brzy. Nejsme pochopitelně nijak šťastni, že odchází, na druhou stranu zájem Kodaně potvrzuje naši správnou strategii při výběru hráče. Do budoucna Michalovi přejeme hodně štěstí a kdo ví, třeba se cesty Slavie a Michala ještě někdy protnou," uvedl na klubovém webu generální ředitel Slavie Martin Krob.

Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík už minulý týden potvrdil, že Kodaň uplatnila výstupní klauzuli ve smlouvě ve výši jednoho a půl milionu eur (asi 39,7 milionu korun). "Nový systém smluv už podobný odchod hráče nebude umožňovat," řekl Tvrdík.

Lüftner absolvoval v Dánsku zdravotní prohlídku, po které podepsal kontrakt. "Jsem rád, že to mám za sebou. Už je jasno. Teď je nejdůležitější se soustředit na poslední dva zápasy v této sezoně a získat pro Slavii titul. To je to jediné, co mám v hlavě," prohlásil Lüftner.

Když do Slavie v zimě přestoupil z Teplic, nečekal, že po půl roce odejde. "Nečekal jsem, že to celé nabere takové obrátky. Je to jako pohádka. V zimě jsem si myslel, že budu sedět na lavičce a čekat na šanci v poháru. V létě jsem se chtěl teprve probojovat do základní sestavy," uvedl Lüftner.

"Zvažovali jsme to s agentem. Když se Kodaň ozvala, zvážili jsme plusy a minusy. Je to obrovský klub, třikrát za sebou hráli základní skupinu Ligy mistrů, jsou opět mistry. Půjdu do klubu, který bude stejně jako Slavia hrát každý rok o titul. Budu hrát pravidelně evropské poháry, na jejich zápasy chodí pořád vyprodaný stadion. To mě nalomilo, ale Slavia se mi nebude opouštět lehce," doplnil teplický odchovanec.

Kontakt s dánským mistrem proběhl rychle. "Kodaň se ozvala po zápase s Jabloncem a všechno se dohodlo během dvou dnů. Všechny nás překvapilo, jak to bylo rychlé. Ve Slavii jsem necelý půlrok a podávám tu slušné výkony, což je asi přesvědčilo. Koukali se i na reprezentaci a říkali, že mě sledovali i v Teplicích. Byla to rychlá akce," dodal Lüftner.

Po zimním příchodu z Teplic odehrál všech dvanáct ligových zápasů. V nejvyšší soutěži má na kontě 99 utkání a pět vstřelených branek. Patří do kádru reprezentačního výběru do 21 let, se kterým ho v červnu čeká mistrovství Evropy v Polsku.