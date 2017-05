Lüftner odchází ze Slavie do Kodaně

před 11 minutami

Michael Lüftner končí v dresu pražské Slavie. Dánská Kodaň je za jeho přestup ochotna zaplatit 1,5 milionu eur.

Praha - Fotbalový obránce Michael Lüftner je na odchodu z pražské Slavie. Předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík potvrdil, že na reprezentanta do 21 let byla uplatněna výstupní klauzule ve smlouvě ve výši 1,5 milionu eur (asi 39,8 milionu korun). Podle serveru iDNES.cz by měl Lüftner zamířit do FC Kodaň.

"Mohu potvrdit uplatnění výstupní doložky ve výši 1,5 milionu eur na hráče Lüftnera. Nový systém smluv již podobný odchod hráče neumožňuje," napsal Tvrdík na twitteru.

Třiadvacetiletý stoper Lüftner přišel do Slavie teprve v zimě z Teplic. Ihned se zařadil do základní sestavy a pomáhá týmu v boji o titul. Neměl by chybět v nominaci na červnové mistrovství Evropy hráčů do 21 let v Polsku. Tam by jeho cena mohla ještě stoupnout.

Ve smlouvě má klauzuli, která mu umožňuje ze Slavie odejít, pokud celek z Edenu obdrží 1,5 milionu eur. Kodaň je prý připravena tuto částku zaplatit. K 1. červenci se tak Lüftner může stát jejím hráčem.