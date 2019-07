Ligu čekají novinky v pravidlech. Fanoušci pravidla příliš neznají, říká šéf komise

před 13 minutami

V nové sezoně FORTUNA:LIGY se bude hrát podle nových pravidel. Změna je nejvýraznější za několik posledních let. Změny prosadila FIFA a české soutěže se podle nich budou řídit. Hlavním cílem změny pravidel je zvýšit plynulost hry.

Přehled hlavních změn v pravidlech před startem Fortuna:ligy Jestliže bude zeď tvořena třemi nebo více hráči, nesmějí v ní stát fotbalisté útočícího týmu a musejí od ní dodržovat vzdálenost jednoho metru. Důvodem je, aby se předešlo strkanicím a konfliktům ve zdi. Za porušení pravidla je nařízen přímý volný kop pro bránící tým.

Rozhodčí už nebude brán jako součást hry, takže pokud ho zasáhne míč, bude ve většině případů přerušena hra.

Rozhodčí už nebudou muset řešit, jestli hráč zahrál rukou úmyslně, nebo ne. Nebude platit gól dosažený rukou a ani takový, který by padl ze šance vytvořené hraním rukou.

Při odkopu od branky už míč nemusí před dotykem dalšího útočícího hráče opustit pokutové území.

Hráč při střídání musí opustit hřiště nejkratší možnou cestou. Dosud to povinné nebylo a hráči střídali v prostoru laviček, což bylo často zneužíváno ke zdržování hry.

Brankář při penaltě nemusí mít v době kopu obě nohy na čáře. Stačí, aby měl alespoň část nohy na úrovni brankové čáry.

Nově budou udělovány červené a žluté karty i funkcionářům uvedeným v zápise. Pravidla jsou stejná jako u hráčů - po druhé žluté následuje červená.

Po losu si vítězný tým bude volit mezi stranou a míčem. Dosud si mohl vybrat pouze stranu.

Nově také bude hráč potrestán za nevhodnou oslavu vstřelené branky, i když gól posléze není uznán. Napomenutí se bude uplatňovat proto, že dopad oslav může ohrozit bezpečnost nebo image hry.

Některé novinky už mohli vidět ve hře diváci, kteří sledovali před pár dny skončené mistrovství světa žen nebo Copa América. Jenže na zmíněných turnajích se ne všechny změny pravidel setkaly s pochopením. Něco podobného očekává předseda pravidlové komise FAČR Jiří Kureš i v Česku.

"Fanoušci nebudou znát nová pravidla a budou křičet a pískat, jak tomu bývá," předpokládá. Na zmíněných turnajích se například nesetkala s pochopením změna rozehrávky míče rozhodčího. Dříve bylo ve zvyku, že tým, který míč od sudího získal, jej v duchu fair-play vrátil soupeři. Nově bude rozhodčí dávat míč rovnou straně, která má hrát.

Podle Kureše se ale diváci v pravidlech obecně neorientují. "Platí, že veřejnost má nejnižší znalost pravidel," konstatoval. "Rozhodčí často rozhodují správně a kritika vychází z neznalosti pravidel," dodal.

Výrazně lepší dle jeho názoru není ani povědomí o pravidlech mezi hráči. "Je nižší, než bychom si představovali," prozradil Kureš. Jako šéf pravidlové komise tak s novinkami obeznámil hráče na seminářích. "Kapitány a trenéry školíme. Některé kluby navíc mají požadavek vlastního školení všech hráčů," dodal s tím, že speciální setkání si vyžádaly Sparta a Plzeň.

"Máme maximální snahu, aby byli rozhodčí připravení. Zatím jsem od nich měl reakce, že změny vítají. Měli jsme seminář, další mít budeme," doplnil šéf komise rozhodčích Jozef Chovanec.

Ten novinky v pravidlech uvítal. "Změny jsou promyšlené a fotbalu pomůžou," řekl. "Čas ukáže, jak se s tím diváci, veřejnost i hráči sžijí." Na seminářích s hráči už proběhly první diskuze nad novými pravidly. "Hráči o tom přemýšlí a je otázka, jak se s tím v praxi vypořádají. Někteří už avizovali, že změnám pravidel podřídí taktiku," usmál se Kureš.

Toho překvapily některé nesprávné interpretace novinek v pravidlech, které se dříve objevily.

"Někde bylo psáno, že jsou zakázány dorážky z pokutového kopu. To mě hodně zarazilo. Také není pravda, že by byl zrušen míč rozhodčího," udal informace na pravou míru.

Fortuna:liga se opět rozběhne už v pátek. Které změny jsou podle Jiřího Kureše ty nejvíce důležité? "Nejrevolučnější je provedení kopu od branky. Bude se rychleji a konstruktivněji rozehrávat a přecházet z obranné fáze do útoku. Dobrou změnou je i to, že útočící hráči nesmí stát ve zdi a nebude platit branka dosažená rukou. To také kvituji."