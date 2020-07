Liga kvůli koronaviru odloží tři zápasy skupiny o záchranu

Kvůli výskytu onemocnění covid-19 v týmu Karviné budou tři zápasy o záchranu v první fotbalové lize skupiny přeloženy ze soboty zatím na středu 8. července. Klub má podle neoficiálních zpráv tři hráče nakažené koronavirem.

"Čekáme na bližší a konkrétnější informace. Především na vyjádření krajské hygienické stanice," řekl serveru SeznamZprávy Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace, která řídí první a druhou ligu. V sobotu se měly hrát zápasy Zlín - Karviná, Příbram - Teplice a Opava - Olomouc.

Nákaza v Karviné může ohrozit dohrání nejvyšší soutěže. Kdyby musel do karantény celý tým, nemohl by dokončit sezonu podle plánu. Pokud by zhoršení epidemiologické situace nebo nesouhlas klubů znemožnily dohrání ročníku, neměl by být podle regulí vyhlášen mistr a z ligy by ani nikdo nesestoupil.

Svoboda ale před květnovým restartem soutěže připustil možnost, že pokud by se dohrála alespoň skupina o titul, mohl by být nový mistr vyhlášen. Kluby by však musely tuto variantu odsouhlasit na ligovém grémiu. Jistotu prvního místa již získala Slavia Praha.