Liberecký Vůch kritizoval nominaci. Za fotku vztyčeného prostředníčku dostal pokutu

před 15 minutami

Egon Vůch, fotbalista Slovanu Liberce, obdržel trest od vedení klubu za kritiku nominace na sobotní ligový zápas proti Slavii. Za fotku vztyčeného prostředníčku musí zaplatit finanční pokutu, navíc bude trénovat mládež.

Liberec - Liberecký fotbalista Egon Vůch dostal pokutu v řádu desetitisíců korun za to, že na sociální síti negativně komentoval svou absenci v nominaci na sobotní ligové utkání s pražskou Slavií. Šestadvacetiletý hráč se omluvil fanouškům a zúčastní se tréninků mládežnického výběru Slovanu.

Vůch v reakci na nezařazení do týmu vystavil na instagram obrázek vztyčeného prostředníčku s vulgárním nápisem v angličtině a připojil komentář: "Když přijdeš na zápas a nemáš tam dres + ti k tomu nikdo nic neřekne, že nejsi v nominaci. To je ubohost."

Později příspěvek stáhl, ale událost s ním dnes řešil sportovní ředitel klubu Jan Nezmar. "Věděl jsem, co mě bude čekat. V emocích jsem bohužel udělal takovou věc, že jsem si v té chvíli ani neuvědomoval, co to může způsobit, jakou si můžu osobně udělat špatnou reklamu. Bylo to v nervech, nepočítal jsem s tím, že to bude mít takový dopad," řekl Vůch pro klubovou televizi.

"Chtěl bych se všem lidem ve Slovanu a kolem fotbalu omluvit. Dostal jsem pokutu, kterou jsem přijal. Mrzí mě, že si to lidi přebrali, že to bylo něco proti klubu, tak to nebylo," dodal Vůch.

Podle trenéra Jindřicha Trpišovského nebyl hráč v nominaci na utkání ze zdravotních důvodů. "V pátek odešel po třech minutách z předzápasového tréninku. Pak to beru tak, že není připravený ani na zápas," řekl Trpišovský po utkání.

"Dnes před tréninkem jsem se klukům omlouval za to, že jsem nemohl být k zápasu. Omluvil jsem se i panu Trpišovskému. Vypadalo to, že to směřovalo k němu, ale nemyslel jsem to tak," doplnil Vůch.

V rámci trestu bude trénovat mládež. "Tento týden bych měl být každý den na tréninku mládeže. Já to neberu jako trest, budu jedině rád, když tam budu. Šlo spíš o to, abych si uvědomil, že tohle si klub nezaslouží," dodal Vůch, který měl problémy s disciplínou i v předchozích angažmá.

autoři: Sport, ČTK | před 15 minutami

