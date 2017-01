před 50 minutami

Fotbalový Liberec získal z Plzně sedmnáctiletého útočníka Martina Graiciara. Talentovaný mládežnický reprezentant podepsal se Slovanem tříletou smlouvu. Graiciar v Plzni hrál za výběry do 19 a 21 let. Několikrát absolvoval stáž v Arsenalu, ale do londýnského klubu nakonec z Viktorie nepřestoupil. "Pevně věřím, že právě ve Slovanu se mi podaří naplno vstoupit do dospělého fotbalu. Vím, že to bude těžké, ale jsem připravený na sobě tvrdě pracovat a doufám, že budu týmu prospěšný," řekl Graiciar pro web Liberce. "Za Slovan hraje Milan Baroš, který byl mým fotbalovým vzorem. Bude veliký zážitek získávat zkušenosti právě od něj," dodal.

ArsenaI have agreed a deal to sign 15 year old Czech wonderkid striker Martin Graiciar from Viktoria Plzen #AFC pic.twitter.com/VLSBPLoD2N — CÖME ÖN ARSENAL (@davidhickman14) January 16, 2015

autor: ČTK | před 50 minutami

