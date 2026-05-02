Liberec - Slavia. Sešívaní si pod Ještědem chtějí upevnit pozici v boji o titul
Sledujte online přenos z utkání nadstavbové skupiny o titul ve fotbalové Chance Lize mezi Slovanem Liberec a Slavií Praha.
V národním parku České Švýcarsko hoří les, hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu
V národním parku České Švýcarsko od odpoledne hoří les. Plocha zasažená požárem se rozšířila na 900 hektarů. Platí zvláštní stupeň poplachu. Hoří v Rynarticích, části obce Jetřichovice. V okolí požáru platí bezletová zóna.
Češi mají medaili po dvanácti letech! Proti Lotyšům je spasil brankář a góly do prázdné
Čeští hokejisté vybojovali na mistrovství světa hráčů do 18 let bronz. V utkání o třetí místo porazili v Trenčíně Lotyšsko 4:1. Česko získalo v této věkové kategorii medaili po 12 letech.
Povinně venčit a očipovat. Nová pravidla pro psy a kočky, jedna změna neprošla
Evropský parlament schválil historicky první nařízení, které chrání psy a kočky v celé EU. Přináší povinné čipování, přísnější kontrolu online prodeje zvířat a měl by také ukončit praktiky tzv. množíren.
Ostravská ostuda nekončí, Baník nedal gól. Pardubice zaskočily Karvinou
Ostrava v úvodní části ligové nadstavby doma pouze remizovala 0:0 s Mladou Boleslaví, v tabulce přesto bodově dotáhla Duklu a Slovácko. Boleslav v lize podesáté za sebou neprohrála. V prostřední skupině vyhrála Olomouc na Bohemians a Pardubice v Karviné.
Posedlost jménem Chinamaxxing. V USA kvůli Číňanům dokonce mění i dávný zvyk
Po nedávném boomu obliby Japonska a Jižní Koreje si našli uživatelé západních sociálních sítí novou posedlost – tentokrát pro změnu čínskou kulturu. Obzvláště ve Spojených státech lidé sdílí své zkušenosti s touto asijskou zemí. Popularitu si získaly čínské výrobky, turistická místa, ale i zdravotní tipy inspirované tisíciletou tradicí čínské medicíny.