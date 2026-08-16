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Liberec - Slavia. Kolo uzavře šlágr pod Ještědem, Slavia hájí stoprocentní bilanci

Sport

Sledujte online přenos z utkání čtvrtého kola fotbalové Chance Ligy mezi Slovanem Liberec a Slavií Praha.

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Hustota kostí ovlivňuje délku i kvalitu života. Co jíst, aby byly kosti zdravé?

Je-li vám více než 60 let a nešťastnou náhodou spadnete a zlomíte si kyčelní kloub, až s třicetiprocentní pravděpodobností v následujícím roce zemřete. Roli hrají samozřejmě i další faktory, jako je věk či existující onemocnění. Zlomeniny každopádně mohou vést ke komplikacím, jako je zápal plic nebo infarkt myokardu, které často končí smrtí pacienta.

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