Liberci stačil na výhru jediný gól, zlínský Poznar nedal penaltu

Fotbalisté Liberce zvítězili v dohrávce 17. kola první ligy nad Zlínem 1:0. Zápas v 69. minutě rozhodl jediným gólem střídající Imad Rondič, který v úterý oslavil 22. narozeniny. V 86. minutě neproměnil hostující Tomáš Poznar penaltu.

Slovan bodoval v osmi z posledních devíti ligových duelů a v neúplné tabulce si upevnil páté místo. Na čtvrté Slovácko ztrácí dva body. Zlín devět kol po sobě nezvítězil a je třináctý.

"Zlín hrál velmi dobře, hlavně v prvním poločase nám dělal obrovské problémy. Zápas směřoval spíš k remíze. Jsme velmi rádi, že jsme po minulé remíze s Budějovicemi dnes dokázali zvítězit proti velmi kvalitnímu soupeři, který podle mě nepatří do druhé poloviny tabulky," řekl na tiskové konferenci liberecký trenér Pavel Hoftych.

Zápas se měl původně hrát na konci ledna, kvůli koronaviru v týmu "Ševců" byl ale odložen. Vzhledem k opatřením proti covidu-19 stále nemohou do hledišť fanoušci.

Do liberecké sestavy se po disciplinárním trestu vrátil křídelník Mosquera a po jeho centru měl ve 13. minutě první šanci Rabušic, brankáře Dostála však zblízka nepropálil. Po podobné akci pak nejlepší střelec Slovanu v ligové sezoně hlavičkoval těsně vedle.

Postupně byli překvapivě mírně aktivnější hosté, kteří si do přestávky vytvořili tři dobré šance. V 21. minutě zpoza vápna jen těsně minul tyč Conde, o dvě minuty později dokonce Poznar dostal míč do sítě, ale gól kvůli ofsajdu neplatil. Po půlhodině hry se po Janoškově vysunutí ocitl před domácím brankářem Nguyenem Fantiš, ale místo střely zvolil nepřesnou přihrávku.

"Myslím, že jsme nebyli horším mužstvem. Zejména v první půli jsme hráli dobrý fotbal. Fantiš z pravé strany už nemá nikoho hledat a má to kopnout do brány," uvedl zlínský kouč Bohumil Páník.

Liberecký trenér Hoftych poslal do druhé půle uzdraveného záložníka Sadílka, který chyběl dva zápasy po faulu plzeňského Kaši. Ve druhé půli se dlouho hrálo bez velkých šancí. V 58. minutě se zranil domácí gólman Nguyen a o 10 minut později musel střídat. Mezi tyčemi ho nahradil Knobloch.

"Filip Nguyen se vydal na dobrodružství, udělal sprint asi 35 metrů a pravděpodobně si natáhl zadní sval. Důležité je, že Milan Knobloch byl nachystaný. Nebylo poznat, že by Filip chyběl. Zajímavá situace. Minule jsme nestřídali vůbec, tentokrát jsme střídali gólmana," uvedl Hoftych.

Krátce nato otevřel Slovan skóre. Na Mosquerův centr z pravé strany si naskočil střídající Rondič a 11 minut po příchodu na trávník hlavičkou překonal Dostála. Bosenský útočník si připsal třetí gól v české lize.

"Imad vyzrál, včera měl 22 let, takže si dal hezký dárek. My mu přejeme, ať jde třeba cestou Kuchty nebo Musy. Ať nejdřív odvede služby pro Liberec a pak ať se dostane do vyšších pater," řekl Hoftych.

V závěru měli hosté jedinečnou šanci na vyrovnání. Sudí Berka po zásahu videorozhodčího přezkoumal u monitoru situaci po rohovém kopu a po Mosquerově ruce ve vápně nařídil penaltu pro "Ševce". Nejlepší týmový střelec v ligové sezoně Poznar však selhal a trefil jen břevno.

"Penalta je vždy složitá. Můžete jen doufat, že střelec nezvolí nejlepší řešení a dá vám šanci zasáhnout. Nebo jako v tomhle případě, že to trefí do břevna či vedle. Měli jsme štěstí," uvedl Knobloch. "Snažil jsem co nejdéle stát a stranu jsem zvolil dobře. Ale kdyby to trefil do brány pod břevno, tohle bych nechytil ani náhodou," dodal brankář Slovanu.

Zlín podruhé za sebou neskóroval. "Bohužel jsme nedali ani penaltu, takže rozhodl jeden gól. Mrzí nás to. Myslím, že minimálně na remízu jsme tu dnes měli," prohlásil Páník.

17. kolo první fotbalové ligy:

Slovan Liberec - Fastav Zlín 1:0 (0:0)

Branka: 69. Rondič. Rozhodčí: Berka - Mokrusch, Vodrážka - Orel (video). ŽK: Mara, Sadílek, Faško, Karafiát, Mosquera - Jawo, Potočný, Janetzký, Procházka. Bez diváků.

Liberec: Nguyen (68. Knobloch) - Koscelník, Jugas, Chaluš, Mikula - Karafiát (68. Purzitidis), Mara (46. Sadílek) - Pešek (88. Šulc), Faško (58. Rondič), Mosquera - Rabušic. Trenér: Hoftych.

Zlín: Dostál - Fantiš, Buchta, Simerský, Procházka - Conde, Janošek (76. Matejov), Hlinka (87. Martínez) - Potočný (87. Dramé), Poznar, Jawo (63. Janetzký). Trenér: Páník.