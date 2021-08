Liberec si přivedl posilu do útoku z Hellasu Verona

Letecká společnost Eurowings spustí od konce října 11 nových linek z Prahy. Létat bude například do Španělska, Řecka, Velké Británie, Itálie, Dánska, Chorvatska nebo Izraele. Informovaly o tom v úterý aerolinky Eurowings. Už dříve společnost avizovala, že na podzim na pražském letišti otevře svou novou základnu. V ní bude mít tři letadla Airbus A320.

Dceřiná společnost Lufthansy nasadí nové lety od 31. října. Už nyní mohou cestující rezervovat lety do Málagy, Barcelony, Fuerteventury nebo na Tenerife, dále do Atén, Birminghamu, Bristolu, Kodaně, Milána, Záhřebu nebo Tel Avivu. V současnosti Eurowings létají z Prahy do německého Düsseldorfu.

Rozšíření provozu souvisí s plánovaným otevřením nové základy Eurowings v Praze. Zpočátku dopravce umístí na ni dvě letadla Airbus A320, v létě příštího roku pak stávající flotilu doplní třetí letoun. Praha se tak stane desátou základnou Eurowings v Evropě.