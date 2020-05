Fotbal se na české trávníky vrací. Kluboví bossové odhlasovali dohrání sezony

Úterní Ligové grémium dopadlo podle předpokladů. Fortuna:Liga a druhá nejvyšší fotbalová soutěž, které v březnu přerušila pandemie nového typu koronaviru, budou pokračovat. Rozhodlo o tom 32 profesionálních klubů, byť ne všechny hlasovaly pro.

Předpokládaný konec grémia přetáhli zhruba o dvě hodiny, nakonec ale kluboví představitelé dospěli k očekávanému výsledku. Dvě nejvyšší české fotbalové soutěže se tak v květnu znovu rozjedou.

Restart první ligy schválilo 13 klubů. Karviná, Opava a Zlín se zdržely. V nižší lize byl proti pokračování pouze Sokolov.

Profesionální soutěže před polovinou března přerušila pandemie nového koronaviru. Kluby na ligovém grémiu v Praze odsouhlasily také prodloužení sezony přes 30. června, kdy za běžných okolností oficiálně končí soutěžní ročník. Nejvyšší soutěž po koronavirové pauze začne v sobotu 23. května dohrávkou 23. kola mezi Teplicemi a Libercem.

V pražské hale O2 universum, kde se za přísných hygienických opatření jednání grémia konalo, hlasovali zástupci týmů první i druhé ligy zvlášť.

Ligový výbor Ligové fotbalové asociace (LFA) už na konci dubna po uvolnění vládních opatření proti šíření koronaviru schválil restart sezony bez diváků od 25. května. Jelikož by se ale ročník nestihl dohrát do 30. června, muselo jeho prodloužení odsouhlasit grémium, tedy jednání všech 32 profesionálních klubů. To zároveň schválilo změnu termínové listiny, kterou předložil výbor LFA.

Tabulku po nekompletních 24 kolech vede obhájce titulu Slavia Praha o osm bodů před Plzní. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavbu, která je pro většinu týmů pětikolová, a baráž o nejvyšší soutěž.

Takhle to na Ligovém grémiu vypadalo: