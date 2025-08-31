Letní ligová senzace v Praze narazila. Zlín sestřelil rozjetý Rrahmani

Pražané udrželi v ligové sezoně jako jeden ze tří týmů neporazitelnost, v nejvyšší soutěži zvítězili pošesté za sebou a před reprezentační pauzou se vrátili do čela tabulky o dva body před obhájce titulu Slavii.
Zlínský nováček podruhé z posledních tří kol prohrál a patří mu čtvrté místo. Sparta v lize s "Ševci" bodovala podvanácté za sebou, z toho desetkrát zvítězila.
Doma se Zlínem prohrála v jediném z dosavadních 20 duelů nejvyšší soutěže.
V sestavě Sparty, která navzdory středeční porážce na hřišti FC Riga postoupila do hlavní fáze Konferenční ligy, se poprvé od úvodního červencového kola v Jablonci objevil uzdravený stoper Panák.
Domácí zpočátku udávali tempo. Rrahmani však zblízka nepřekonal vyběhnutého Dostála a Haraslínovu radost z gólu zase překazil ofsajd. Kvůli pyrotechnice z domácího "kotle" hlavní sudí Radina utkání v polovině prvního dějství téměř na pět minut přerušil.
Po půlhodině hry Mercadovu střelu zblokovala obrana hostů nad. Z následného rohu Sparta udeřila. Rrahmani si našel Kairinenův centr a střelou k tyči otevřel skóre. Kosovský reprezentant stylově oslavil dnešních 25 let. Na den přesně na své narozeniny se prosadil v lize i před rokem v Hradci Králové.
Ještě do přestávky zahrozili i hosté. Petruta ve 34. minutě zamířil z vápna do boční sítě a Pišoja vzápětí prověřil gólmana Vindahla. Na druhé straně Haraslínovu přízemní střelu vyrazil na roh brankář Dostál.
Definitivní zlom utkání před zraky bývalého kapitána Sparty Krejčího nastal mezi 54. až 59. minutou, kdy Letenští přidali dvě branky. Mercado odcentroval na Birmančeviče a ten pomocí odrazu od břevna zvýšil.
K páté soutěžní brance v sezoně, z toho druhé v lize, mu pomohlo i podklouznutí Fukaly, jehož srbský křídelník podle opakovaných záběrů možná trochu přistrčil.
Poté se opět radoval Rrahmani, který se zbavil dvou protihráčů a zamířil přesně k tyči. Sparťanský útočník dal už osmou soutěžní branku v sezoně a pátou trefou v ligovém ročníku se v čele tabulky kanonýrů dorovnal Matěji Vydrovi z Plzně.
Zároveň prožil první dvougólový zápas v české lize. Pražané se s 16 brankami aktuálně posunuli do pozice nejproduktivnějšího týmu soutěže.
V závěru Dostál zastavil ránu střídajícího Kuchty z dálky. Poslední slovo měl v jediné minutě nastavení Gruzínec Načkebija, který si naběhl na Kolářův pas a dočkal se premiérového gólu v české lize.
Snižující branka ale už nic nemohla změnit na tom, že Sparta zvítězila i ve čtvrtém domácím utkání ligového ročníku. V součtu s Konferenční ligou vyhrála na Letné všech sedm soutěžních zápasů v sezoně.
7. kolo první fotbalové ligy:
Sparta Praha - FC Zlín 3:1 (1:0)
Branky: 31. a 59. Rrahmani, 54. Birmančevič - 90.+1 Načkebija. Rozhodčí: Radina - Kříž, Hádek - Černý (video). ŽK: Kopečný, Černín (oba Zlín). Diváci: 16.936.
Sestavy:
Sparta: Vindahl - Vydra, Panák, Zelený (68. Mensah) - Preciado (80. Eneme), Kairinen, Mannsverk, Mercado - Birmančevič, Haraslín (64. Kuchta) - Rrahmani (80. Suchomel). Trenér: Priske.
Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, Kolář, Fukala - Nombil (46. Načkebija), Didiba (72. Machalík) - Pišoja (80. Koubek), Cupák, Petruta (64. Ulbrich) - Kanu (64. Poznar). Trenér: Červenka.
Tabulka:
|1.
|Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|2.
|Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|3.
|Jablonec nad Nisou
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4.
|Zlín
|7
|4
|1
|2
|10:8
|13
|5.
|Olomouc
|7
|4
|1
|2
|5:3
|13
|6.
|Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|7.
|Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|8.
|Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9.
|Bohemians 1905
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10.
|Hradec Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11.
|Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12.
|Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13.
|Ostrava
|5
|1
|1
|3
|4:5
|4
|14.
|Mladá Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15.
|Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16.
|Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2