Letargický lídr na úvod klopýtl: Hradec senzačně otočil zápas na půdě Plzně

Fotbalisté Plzně vstoupili do jarního boje o titul ve Fortuna:Lize překvapivou domácí porážkou s Hradcem Králové. Přestože domácí vedli po hlavičce Chorého, Východočeši duel otočili. Domácí zápas naopak proměnili ve tři body Bohemians, kteří porazili Teplice 2:0, a Slovácko, jež přehrálo České Budějovice (1:0).

Fotbalisté Plzně v úvodu jarní části první ligy doma překvapivě podlehli Hradci Králové 1:2. Západočeští obhájci titulu vedou neúplnou tabulku o dva body před druhou Slavií, která má k dobru nedělní zápas s Jabloncem.

Favorita poslal do vedení v duelu 17. kola už v šesté minutě Tomáš Chorý, ale krátce před pauzou odpověděl Vojtěch Smrž. V 72. minutě dokonal obrat Východočechů vlastní brankou Milan Havel po střele Petra Pudhorockého, debutanta v nejvyšší soutěži.

Hradec v lize uspěl po sérii tří porážek a poskočil na čtvrtou příčku. "Votroci" vyhráli v Plzni ligový duel poprvé od 28. února 1999, před dnešním zápasem tam prohráli šestkrát v řadě.

"Nesehráli jsme dobré utkání, kromě úvodních 25 minut. Přesto jsme měli vyhrát, protože šancí bylo opravdu hodně. Jakákoliv ztráta je nepříjemnost, zvlášť když prohrajeme doma. Komplikace to jednoznačně je," řekl plzeňský trenér Michal Bílek na tiskové konferenci.

"Samozřejmě, že máme obrovskou radost. Z našeho pohledu je to nesmírně cenné vítězství, protože jsme končili podzim sérií tří porážek," přidal královéhradecký kouč Miroslav Koubek, jenž v roce 2015 dovedl Viktorii k titulu.

Plzeňští otevřeli skóre už v šesté minutě. Kalvach z rohu našel Chorého, jenž hlavičku umístil pod břevno. Nejlepší týmový střelec zaznamenal 10. ligový gól v sezoně a ztrácí jeden zásah na vedoucího kanonýra soutěže Řezníčka z Brna.

Chorý mohl o chvíli později zvýšit, ale zblízka přestřelil. Branku hostů ve 24. minutě minul technickou střelou také aktivní Holík a předtím zblízka dobře nezakončil ani Václav Jemelka. "Tak dlouho jsem přemýšlel, čím to trefit, že jsem to netrefil vůbec. Určitě je to chyba, jako když ji udělám v obraně. Moc mě to mrzí, mohl jsem tím zápas zlomit. Je to velká škoda. Bohužel v tomto momentu rozhodla nějaká moje nekvalita," litoval obránce Jemelka.

Královéhradečtí v závěru prvního poločasu převzali iniciativu a po několika náznacích ve 43. minutě vyrovnali. Po rychlém brejku a Rynešově přihrávce se Smrž trefil do horního růžku.

V úvodu druhého dějství mohl Viktorii vrátit náskok Mosquera, ale po nechtěné Kodešově přihrávce zblízka trefil tyčku. Jinak se domácí v ofenzivě hodně trápili.

Na závěrečnou půlhodinu naskočila do hry plzeňská zimní posila Vydra. Reprezentační útočník, vracející se po operaci kolena, v přípravě neodehrál ani minutu. Třicetiletý Vydra se objevil v české lize poprvé od května 2010. "Matěj nastoupil k soutěžnímu utkání po osmi měsících, byli jsme dohodnutí, že by tam šel na 15 minut, šel na 30. Už na tréninku potvrzuje kvalitu. Jsem rád, že do utkání naskočil a je hlavně zdravý," uvedl Bílek.

Krátce nato se po vzdušném souboji s Chorým zranil hostující brankář Reichl a v 67. minutě musel přenechat místo náhradníkovi Bajzovi. "Michal na tom není úplně dobře. Nechci udělat úplně předčasné závěry, ale může tam být slabý otřes mozku," mínil hostující trenér Koubek.

Východočeši nadále působili lepším dojmem. Ryneš ještě ve velké šanci minul, ale v 72. minutě se k odraženému míči dostal úplně volný Pudhorocký a díky Havlově teči překonal bezmocného gólmana Staňka.

Viktoria měla v závěru tlak a sahala po vyrovnání. Vydra v nastavení zblízka nepropálil Bajzu a slovenský brankář poté zneškodnil i hlavičku další střídající posily Durosinmiho. "Heroický výkon v závěru, byly tam závary, skrumáže. Když chcete vyhrát, musíte to přežít. Závěr byl ubojovaný, odbráněný v bloku, ve vápně a kolem něj," řekl kouč Koubek.

"Ve druhé půli jsme přeskupili řady a šli na tři obránce s tím, že chceme dostat do hry víc gólových hráčů. Šancí jsme zase měli spousty, ale bohužel branka na 1:2 naše snažení hodně zkomplikovala," dodal Bílek.

Teplice odstřelil střídající Puškáč

Fotbalisté Bohemians v 17. kole první ligy porazili doma 2:0 Teplice a v neúplné tabulce se posunuli na páté místo. Dvěma góly v 55. a 74. minutě rozhodl střídající útočník David Puškáč. Severočeši podlehli dnešnímu soupeři i podruhé v tomto ročníku a jsou dvanáctí.

Pražané v prvním utkání jarní části navázali na poslední domácí zápas se Zlínem (3:2) a před svými fanoušky vyhráli podruhé v sezoně. V roli hostů navíc zdolali na stadionu v Ďolíčku Pardubice. "Skláři" prohráli venku počtvrté v řadě a na hřištích soupeřů jsou se čtyřmi body nadále druhým nejhorším týmem soutěže.

V základní sestavě Bohemians se chystal po takřka 15 letech k ligovému comebacku záložník Morávek, jenž se vrátil před sezonou z německého Augsburgu. Trojnásobný reprezentant ale těsně před začátkem z nominace vypadl, místo něj nastoupil ke 150. startu v nejvyšší soutěži Hála. "Honzu píchlo na konci rozcvičky při poslední střele ve svalu. Bylo to spíš z preventivních důvodů, nechtěli jsme riskovat," uvedl na tiskové konferenci kouč Bohemians Jaroslav Veselý.

Soutěžní premiéru za "Klokany" si odbyli hosté z Plzně Čermák s brankářem Jedličkou, na druhé straně se v lize poprvé od začátku představil záložník Čičovský.

Trenér Jarošík musel už ve čtvrté minutě stáhnout ze hry zraněného Vondráška. V domácím dresu ze stejného důvodu nedohrál první půli další obránce Křapka. Na hrotu teplického útoku byl znovu nejvýraznější postavou Senegalec Gning, jenž po individuální akci připravil dvě velké šance Urbancovi. Zejména v té první z 19. minuty měl třicetiletý záložník na noze úvodní branku, z malého vápna ale ve vyložené šanci minul.

Nejnebezpečnější střelu na bránu tak měli v prvním poločase domácí. V závěru nastavení vypálil Prekop z hranice vápna, Grigar ale jeho ránu dokázal vytěsnit mimo tři tyče. "První poločas nebyl podle našich představ, bylo to od nás málo. Proto jsme reagovali změnou rozestavení a střídáním. Ve druhé půli už jsme to zase byli my, vytvořili jsme si tlak, který postupně nabíral na obrátkách," potěšilo Veselého.

Domácí kouč poslal do druhé půle místo Kovaříka do hry druhého klasického útočníka Puškáče a změna se mu vyplatila. V 55. minutě ještě Drchal trefil ve dvojité šanci nejprve Grigarovu nohu a následně tyč, z následující akce ale kmenový hráč Sparty našel před prázdnou bránou Puškáče a ten pohodlně zakončil.

Pražané ve druhém dějství dominovali. Drchal mohl krátce po úvodním gólu navýšit skóre, Grigar ale opět vytáhl vynikající zákrok. Pojistku tak přidal až čtvrthodinu před koncem znovu Puškáč, jenž hlavou prodloužil do sítě Jánošův centr z pravé strany.

"Intuitivně jsem šel na přední tyč, měl jsem ale míč za sebou, tak jsem se ho snažil hlavně poslat na bránu. Tlačil jsem ho očima do sítě, nakonec to byl pěkný gól," řekl devětadvacetiletý útočník, který je s pěti ligovými trefami nejlepším střelcem týmu.

"Příprava mu nevyšla, proto začal na lavičce. Říkal jsem mu, že nejlepší bude, když ze mě udělá pitomce, abych pak musel odpovídat, proč jsem ho nenasadil od začátku. Takové výkony musí opakovat, očekáváme to od něj," poznamenal Veselý.

Domácí si výsledek bez problémů pohlídali a dnešního soupeře zdolali v lize v Ďolíčku počtvrté v řadě. Severočeši se střelecky neprosadili ani ve druhém vzájemném duelu sezony nejvyšší soutěže.

"Ve druhé půli nám hodně chyběl ve středu hřiště Kučera. Byl to třetí zraněný záložník, což se na naší hře projeví. Je to i o šířce kádru obou týmů, ale nechci se na to vymlouvat. Soupeř nás nepřehrál, ale na těžkém terénu a v prvním jarním zápase hrál jednoduchý fotbal, což se dalo čekat. Nám tohle nevyhovuje," zhodnotil Jarošík.

Rozhodl Holzer

Fotbalisté Slovácka zvítězili nad Českými Budějovicemi 1:0. Jedinou branku vstřelil v 70. minutě střídajicí Daniel Holzer. Tým z Uherského Hradiště doma v lize bodoval naplno potřetí za sebou, vyhrál čtvrté z posledních pěti kol a v neúplné tabulce poskočil na šestou příčku. Jihočechům nevyšla soutěžní premiéra pod novou trenérskou dvojicí Marek Nikl, Tomáš Zápotočný a v nejvyšší soutěži prohráli čtvrtý z posledních pěti duelů. Od první barážové příčky je nadále dělí dva body, Jablonec navíc odehrál o zápas méně.

"Zápas nesl všechny znaky začátku sezony po zimní přípravě. Budějovice dobře bránily, my je museli dobývat. Jsme rádi, že jsme první zápas zvládli," řekl na tiskové konferenci trenér domácích Martin Svědík.

"Byly tam věci, s nimiž jsem byl spokojen, ale na spoustě dalších musíme ještě zapracovat. Jeli jsme sem s cílem uspět, ale proti silnému Slovácku se to nepovedlo," konstatoval Nikl.

V šesté minutě nabídl faulující Hora domácím možnost trestného kopu z 20 metrů. Havlík ji ale nevyužil a poslal míč nad břevno. Na delší dobu to byla jediná střelecká příležitost Slovácka.

Budějovice nepřijely pouze bránit, aktivním napadáním znemožňovaly domácím rozehrávku a mohly být odměněny i gólem. Ve 12. minutě zachytil Hora špatný odkop Filipa Nguyena z prostoru mimo velké vápno, z voleje z 35 metrů vypálil na prázdnou branku, ale Kadlec míč těsně před čárou odkopl.

"Káca (Kadlec) byl hodně rychlý a zachránil to," uvedl Ngyuen. "Doufal jsem, že už to bude gól a že to tam spadne," prohlásil hostující záložník Patrik Hellebrand, který na Slovácku tři roky hrál.

Vyrovnaná partie se odehrávala i v dalším průběhu první půle. Ve 28. minutě střílel ve slibné pozici těsně vedle Kohút. Na druhé straně obrana Slovácka zblokovala pokus Hellebranda, těsně mimo skončila i hlavička Kalabišky.

Bojovný duel pokračoval i po přestávce. Dvakrát se o první gól utkání hlásil Reinberk, nejprve byla jeho střela zblokována a podruhé jej vychytal Janáček. Domácí hru oživil příchodem Korejce Kim Sung-pina, který připravil tutovku Vechetovi, jehož pokus zastavili až těsně před branou obránci Dynama.

V 70. minutě rozveselil zmrzlé tribuny střídající Holzer. Naběhl si za obranu na měkký centr Havlíka a zblízka otevřel skóre. "Obránce mě neviděl a já jsem se dostal před něj, pak už to byl lehký úkol," popsal Holzer rozhodující akci zápasu.

Hosté se nevzdali, v posledních minutách se snažili o tlak, jenže zkušený domácí tým výhru uhájil. V nastavení trefil ještě Kim Sung-pin tyč. Svěřenci trenéra Svědíka neprohráli s Jihočechy pátý z posledních šesti ligových duelů.

17. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - FC Hradec Králové 1:2 (1:1)

Branky: 6. Chorý - 43. Smrž, 72. vlastní Havel. Rozhodčí: Machálek - Hájek, Antoníček - Adámková (video). ŽK: Leibl, Ryneš (oba Hradec). Diváci: 8135.

Plzeň: Staněk - Holík (59. Kaša), Pernica, Jemelka, Havel - Bucha (75. Květ), Kalvach - Kopic (75. Durosinmi), Vlkanova (59. Vydra), Mosquera (79. Jirka) - Chorý. Trenér: Bílek.

Hradec: Reichl (67. Bajza) - Klíma, Čech, Leibl - Kodeš, Smrž - Gabriel, Pudhorocký (90.+6 Harazim), Novotný - Ryneš, Matěj Koubek (90.+3 Kubala). Trenér: Miroslav Koubek.

Bohemians 1905 - FK Teplice 2:0 (0:0)

Branky: 55. a 74. Puškáč. Rozhodčí: Hocek - Vodrážka, Váňa - Kocourek (video). ŽK: Gning, Jarošík (trenér, oba Teplice). Diváci: 3312.

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Petrák, Křapka (36. Vondra) - Köstl, Jánoš (84. Jindřišek), Čermák, Kovařík (46. Puškáč) - Prekop (84. Matoušek), Hála (75. Dostál) - Drchal. Trenér: Veselý.

Teplice: Grigar - Vondrášek (4. Chaloupek), Knapík, Hybš - Hyčka (76. Radosta), Kučera (46. Dramé), Mareček, Urbanec - Čičovský (63. Sy) - Gning, Žák (63. Kodad). Trenér: Jarošík.

1. FC Slovácko - Dynamo České Budějovice 1:0 (0:0)

Branka: 70. Holzer. Rozhodčí: Všetečka - Hrabovský, Pečenka. ŽK: Vecheta, Kadlec - Hora, Králik, Broukal. Diváci: 2714.

Slovácko: Nguyen - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiška - Havlík, Daníček - Petržela (76. Duskí), Kohút (62. Kim Sung-pin), Brandner (62. Holzer) - Vecheta (87. Šašinka). Trenér: Svědík.

Č. Budějovice: Janáček - Broukal, Havel, Králik, Skovajsa - Čolič, Čermák, Hellebrand (79. Matoušek), Hora - Potočný (87. Hais), Zajíc (62. Adediran). Trenér: Nikl.