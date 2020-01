Lepší je hrát po obědě, zjišťuje plzeňský kouč Guľa. Teď ho čeká nepříjemný verdikt

Nový trenér Plzně Adrián Guľa má po úvodních třech utkáních zimní přípravy radost, že fotbalisté Viktorie přijali jeho náročný způsob hry.

Před pondělním odletem na soustředění do Španělska nástupce Pavla Vrby čekají škrty v kádru, které pro něj nebudou snadné vzhledem k pracovitosti a nasazení všech hráčů.

Plzeňští pod Guľou ze začátku jenom trénovali. Pak v domácím prostředí porazili Ústí nad Labem 4:1 a v dnešním přípravném dvojzápase remizovali se Žižkovem 0:0 a deklasovali dalšího druholigového soupeře Sokolov 6:0.

"Zápas se Sokolovem si kluci víc užili. Bylo tam víc náběhových věcí, víc kolmosti a finálních přihrávek. Z toho pramenily věci, které kluci proměnili. Byli efektivnější a produktivnější než ráno proti Žižkovu. Asi by bylo lepší, kdybychom hrávali po obědě," řekl Guľa.

Slovenský kouč na soustředění do Estepony plánuje vzít 23 hráčů do pole a tři brankáře. "Jsem tu od toho, abych dělal rozhodnutí. Je to náplň naší práce. Ale není to jednoduché, když hráči pracují, co se týká úsilí a nasazení. Mělo by to být přirozené, ale já jsem rád, že přijali určitý náročný způsob hry. Proto nebude jednoduché teď do toho vlézt," dumal nový stratég Západočechů.

"Ale myslím, že si k tomu sedneme a s nadhledem vyhodnotíme, pro koho by bylo lepší, aby pokračoval v rozvoji talentu někde jinde. Uvidíme, jakých hráčů či hráče se to bude týkat," dodal Guľa.

Konkrétní však nebyl. "Potřeboval jsem čas na mnoho informací. Jedna věc je tréninkový proces, druhá věc je zápas. Nějaká představa tam je, ale není definitivní. Jednak kvůli zdravotnímu stavu. Dneska Marko Alvir nemohl nastoupit, Dominik Janošek se zranil, Tomáš Chorý si proti Žižkovu zlomil nos. Jsou to všechno taková kontaktová zranění, ale z toho budeme vycházet," doplnil čtyřiačtyřicetiletý trenér, jenž vyloučil, že by ještě před odletem do Španělska mohla Plzeň získat nějakou novou posilu.

Chorý ho po zranění při hlavičkovém souboji překvapil. "Lékař říkal, že by nos neměl být nějak posunutý. Tomáš byl dokonce tak tvrdý, že chtěl přijít na druhý poločas odpoledního zápasu. To bylo z jeho strany neuvěřitelné. Kluci, kteří měli toto zranění, byli za čtyři dny schopni jít do tréninkového procesu. Věřím, že Tomáš s námi na soustředění odletí a zapojí se i do zápasů," konstatoval Guľa.

Dojem na něj udělal například záložník Pavel Bucha, kterému se na podzim vydařilo hostování v Mladé Boleslavi. "Pavel byl proti Sokolovu jeden z nejlepších hráčů. Má úžasné věci. Kompliment do Boleslavi, jak fyzicky dobře ho dokázali připravit. Pomohlo mu také, že hrál pravidelně ligu. Je to i o trenérech, tudíž kompliment pro Jožku Webera. Buchu jsme viděli už na dvou pozicích, zvládá to výborně. Variabilita je důležitá, jsem s ním maximálně spokojený," ocenil Guľa.

V Esteponě se bude věnovat jiným věcem než dosud. "Ve třech zápasech jsme ještě neřešili standardky, finální fázi. Budeme se zaměřovat na individuální činnosti s detaily věcí, o které by se hráči v zápasech mohli opřít," přiblížil bývalý kouč slovenské reprezentace do 21 let nebo Žiliny.

Přípravné fotbalové zápasy:

Viktoria Plzeň - Viktoria Žižkov 0:0

Sestava Plzně: Hruška - Řezník, Pernica (79. Gabriel), Brabec, Limberský (79. Žilák) - Herc, Kalvach, Čermák - Mihálik (69. Kayamba), Krmenčík (69. Chorý, 72. Krmenčík), Kopic (79. Šulc).

Plzeň - Baník Sokolov 6:0 (4:0)

Branky: 16. z pen. a 56. Beauguel, 41. a 81. z pen. Hořava, 13. vlastní Čihák, 19. Kovařík.

Sestava Plzně: Sváček - Havel, Hejda, Hubník (46. Gabriel), Hloušek (76. Žilák) - Procházka (46. Pihrt, 76. Svoboda), Bucha, Hořava - Kayamba (32. Šulc), Beauguel, Kovařík. Trenér: Guľa.