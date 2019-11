Látal lže a kabina je v rozkladu? Olomoučtí se v kauze Pilař postavili za trenéra

Fotbalisté Olomouce v kauze kolem Václava Pilaře, který byl kvůli porušení smlouvy vyřazen z prvního týmu Sigmy, stojí za trenérem Radoslavem Látalem.

Po dnešní výhře 1:0 nad Libercem to oznámil kapitán Vít Beneš s tím, že bývalý reprezentační záložník porušil jasně stanovená pravidla.

"Mrzí nás, jak to všechno dopadlo," prohlásil Beneš, který spolu s celým týmem přišel o postoji hráčů informovat novináře do tiskového sálu Androva stadionu. "Hlavně to, jak se veřejnost vyjadřuje na adresu klubu a především na adresu trenéra," dodal jednatřicetiletý stoper.

Vedení Sigmy v týdnu vyřadilo Pilaře z kádru A týmu za porušení smlouvy. Podle médií to bylo za kritiku trenéra Látala, jenž na tiskové konferenci po remíze se Slavií prohlásil, že záložník nehrál kvůli zranění, což podle hráče nebyla pravda. Někdejší fotbalista Plzně prý také požádal o ukončení smlouvy platné do léta, to však klub odmítl.

Beneš však zdůraznil, že hráči mají v klubu určitá pravidla, která musí respektovat a plnit. "Bohužel Venca Pilař ta pravidla nedodržel a porušil. Tím chceme říct, že trenéra Látala respektujeme a podporujeme. Právě trenér má právo určit nominaci na zápas a pak sestavu na základě aktuální formy a zdravotního stavu. Tohle jsem měl potřebu vám říct a vzkázat to lidem, kteří fandí Sigmě," přidal Beneš.

Na toto téma se vyjádřil i asistent Jiří Neček, který proti Liberci na lavičce zaskakoval za vykartovaného Látala. "Četl jsem v novinách, že Radek Látal lže a kabina je v rozkladu. Nevím, kde se na to přišlo, není to pravda. Kabina funguje normálně a nikdo na to nežehral," řekl Neček.

Podle něj vztahy v klubu fungují jako v rodině. "Neznám takovou, která by se nepohádala. Ale zarazilo mě, že to Venca tahal ven. Bylo to zbytečný. Já jsem mu to vysvětloval, měl spíše nařknout mě, protože já jsem s ním o tom mluvil, nikoliv Radek," přidal Neček.

Látalův asistent si také myslí, že omluvit svým fanouškům by se měl především Pilař. "Je to škoda zejména pro něj. Chtěl jít do zahraničí, měl by zabrat víc," prohlásil.